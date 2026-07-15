Viajar en taxi o remis es más caro desde este miércoles: las nuevas tarifas

Viajar en taxi o remis será un 25% más caro a partir de este miércoles . El aumento fue confirmado a través de una resolución de la Subsecretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial.

El incremento surge luego de que el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) concluyera el estudio de costos y recomendara una actualización del cuadro tarifario. Puntualmente, se sugiere "la necesidad de un incremento de las tarifas" de taxis y remises del 25,20%, a efecto que los permisionarios cumplan sus costos.

Los nuevos valores comienzan a regir a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, es decir, desde este miércoles.

Para el servicio de taxis en el Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna pasó a 1.724 pesos , mientras que la ficha quedó en 91.00 pesos . En tanto, cada minuto de espera también tendrá un valor de 91.00 pesos. En horario nocturno, la bajada de bandera será de 2.060 pesos y la ficha costará 112.00 pesos, al igual que el minuto de espera.

Los taxis que presten servicio en zonas Centro, Sur, Norte, Este y Uspallata tendrán otro valor: en horario diurno, la bajada de bandera quedó en 1.919 pesos, y la ficha y cada minuto de espera, en 107 pesos. En la noche, la bajada de bandera pasó a 2.291 pesos, y la ficha y cada minuto de espera a 121 pesos.

En el caso de los remises que presenten servicio en el Gran Mendoza, la bajada de bandera en horario diurno queda en 1.775 pesos, mientras que la ficha y el minuto de espera ya tienen un costo de 102 pesos. A la noche, el precio la bajada de bandera pasó a 2.142 pesos, y la ficha y cada minuto de espera a 113 pesos.

En el resto de la provincia, la bajada de bandera diurna será de 1.973 pesos, y la ficha y el minuto de espera 112 pesos. A la noche, los costos ascenderán a 2.371 pesos y 122 pesos, respectivamente.

Cabe aclarar que el horario nocturno se encuentra comprendido entre las 22 y las 5 de la mañana.