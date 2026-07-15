Ciudad paralizada: cómo funcionará el transporte público durante el partido

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un servicio limitado de transporte público durante el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

El partido entre Argentina e Inglaterra mantiene en vilo al país y se espera un día extraño en la Ciudad de Buenos Aires, donde todo dará vueltas en torno a lo que pase en Atlanta a partir de las 16. Quienes deban trasladarse, deberán mirar con atención cómo funcionará el transporte público.

Colectivos y subtes que sirven para unir a Buenos Aires, tanto para los vecinos de la capital como los del conurbano, prestarán servicio con normalidad durante la jornada hasta el momento del partido. En diálogo con MDZ, Marcelo Pasciuto, director de la empresa DOTA, aseguró que "en el momento del partido se van a abrir las frecuencias".

La medida de la compañía que opera tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires va en sintonía con dar la posibilidad de que los choferes citados puedan ver el partido también. Igualmente, señaló que el problema sería en caso de que haya festejos: "En cada municipio se corta la avenida principal y no se puede circular y eso demora mucho el tráfico".

A pesar de este problema, Pasciuto, quien también dirige la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), fue claro con su deseo para esta jornada laboral: "Colectivos va a haber, pero dependemos mucho de los cortes y ojalá que haya cortes porque si hay cortes hay festejos".