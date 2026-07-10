El motivo por el que el CEC pidió el cierre anticipado de los comercios de Mendoza este sábado

El Centro de Empleados de Comercio ( CEC ) de Mendoza solicitó formalmente a supermercados, centros comerciales y cámaras empresarias que dispongan el cierre anticipado de los comercios a partir de las 21 del próximo sábado 11 de julio. La medida busca proteger a los trabajadores frente a la interrupción del transporte público prevista .

El pedido surge luego de que el Gobierno de Mendoza confirmara modificaciones en el servicio de colectivos del Gran Mendoza durante la noche del sábado, en coincidencia con el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Desde el gremio explicaron que el objetivo es garantizar que las trabajadoras y los trabajadores mercantiles puedan regresar a sus hogares de manera segura, evitando inconvenientes por la suspensión del transporte una vez finalizada la jornada laboral.

El secretario general del CEC , Fernando Ligorria, aseguró que numerosos comercios ya respondieron favorablemente al pedido e invitó a quienes todavía analizan la propuesta a priorizar la seguridad del personal.

“La prioridad es resguardar la seguridad de las y los trabajadores mercantiles y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche. Priorizar las ventas por encima del bienestar de quienes sostienen la actividad comercial deshumaniza las relaciones laborales”, expresó Ligorria.

Desde el Centro de Empleados de Comercio remarcaron además que continuarán realizando las gestiones necesarias para garantizar condiciones laborales seguras y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las y los empleados de comercio.

Cómo funcionará el transporte público el sábado

El Gobierno de Mendoza confirmó que el servicio de transporte público del área metropolitana tendrá un esquema especial durante la noche del sábado, en el horario en que se dispute el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según informaron las autoridades provinciales, la medida replica el operativo implementado durante el Mundial de Qatar 2022 e incluye un dispositivo especial de seguridad. En ese marco, los últimos recorridos partirán desde los controles de cada línea a las 21:30 y, a partir de ese momento, no habrá nuevas salidas de colectivos.

Ante este escenario, el CEC considera que el cierre anticipado de los comercios permitirá que el personal pueda utilizar las últimas frecuencias disponibles y regresar a sus hogares sin inconvenientes. La decisión final, sin embargo, quedará en manos de cada empresa y establecimiento comercial.