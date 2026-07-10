Impresionante: un temporal de nieve cayó en alta montaña y cubrió todo de blanco

En alta montaña nieva desde primera hora de la mañana. El paso a Chile está cerrado y el sábado a las 11 evaluarán la reapertura.

La alta montaña mendocina ofreció una postal única cubierta de blanco. Desde primera hora, un frente de inestabilidad descargó un intenso temporal de nieve en la zona cordillerana, generando un paisaje invernal que quedó registrado en imágenes del Complejo Roque Carranza Horcones y Las Cuevas, captadas por la Sección Vial de Gendarmería Nacional del Escuadrón 27 Uspallata.

Prensa Alta Montaña Nevada en alta montaña El temporal dejó consecuencias inmediatas en la conectividad con Chile. El Sistema Integrado Cristo Redentor quedó inhabilitado para el tránsito de vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga en ambos sentidos. La próxima evaluación de reapertura está prevista para el sábado a las 11 horas, cuando las autoridades de coordinación de fronteras analizarán las condiciones del corredor bioceánico para determinar si es posible habilitar la circulación.

Durante el viernes, quienes transitaron el tramo entre Uspallata y Las Cuevas debieron hacerlo con cadenas obligatorias para todo tipo de vehículos, una medida de seguridad indispensable ante la acumulación de nieve y hielo en la calzada. El Puente del Inca también estuvo comprendido en el sector con exigencia de cadenas.

Según los pronósticos disponibles, las nevadas en alta montaña se extenderían hasta las 4 de la madrugada, tras lo cual se esperaría una mejora progresiva en las condiciones climáticas que permita evaluar la reapertura del paso durante la mañana del sábado.

Jornada congelada A primera hora de este viernes, las temperaturas en alta montaña fueron las siguientes: