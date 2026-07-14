Mendoza refuerza la seguridad para la semifinal: más policías y controles en puntos clave

De cara al encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el Gobierno de Mendoza desplegará este miércoles un operativo especial de seguridad en distintos puntos de la provincia.

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad, en el Gran Mendoza habrá 500 efectivos distribuidos en diferentes puntos neurálgicos como la calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0 - incluida toda la Peatonal de la Ciudad de Mendoza- , calle Juan B. Justo y calle Sarmiento.

"Vamos a duplicar la cantidad de efectivos respecto al sábado. A los 500 efectivos en el Gran Mendoza, sumaremos refuerzos en el Valle de Uco, el Sur y el Este provincial. Haremos foco en los espacios verdes y en las zonas en las que se concentra la mayor cantidad de gente", especificó Hernán Amat , director general de Relaciones con la Comunidad.

Tal como ocurrió durante el encuentro frente a Suiza, también se realizarán requisas preventivas a quienes accedan a las zonas de mayor concurrencia. Además, se instalarán vallados en semáforos, cartelería y kioscos de revistas para evitar daños al mobiliario urbano. Asimismo, habrá vigilancia específica sobre comercios y vidrieras.

Una hora antes del inicio del encuentro, comenzarán los cortes de calle y las requisas . "Le pedimos a la gente que va a estar circulando que trate de evitar estas zonas", indicó el funcionario.

Qué pasará con el transporte público

Tal como informó MDZ, los colectivos y el Metrotranvía funcionarán con normalidad este miércoles. El pasado 11 de julio, el servicio de transporte público sufrió modificaciones en su funcionamiento y la decisión generó polémica. Los últimos recorridos de cada línea partieron desde los controles a las 21.30, y por razones de seguridad, no se realizaron nuevas salidas durante la noche. El servicio se reanudó recién a las 4 de la mañana del día siguiente.

"La Subsecretaría de Transporte tomó esta decisión porque era un día sábado en la noche. Teniendo en cuenta que el servicio se retomó a las 4 de la mañana y que los festejos se extendieron hasta esa hora, no hubo problemas", señaló Amat.

El transporte público funcionará con normalidad este miércoles. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para el partido contra Inglaterra, el Gobierno de Mendoza mantendrá el servicio habitual, garantizando el traslado de miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.

Por su parte, desde Seguridad afirmaron que habrá personal policial en las terminales de la provincia para evitar inconvenientes, y mencionaron que se está realizando un trabajo en conjunto con las distintas empresas y la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam).

Cómo funcionará el comercio

Durante el cruce por semifinales, los comercios del centro cerrarán sus puertas una hora antes el inicio del partido Argentina vs. Inglaterra. La decisión se tomó tras una encuesta interna realizada entre los propietarios de locales.

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) anticiparon que gran parte de los comercios cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15 para resguardar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores.

En contraste, los locales gastronómicos permanecerán abiertos, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que suele registrarse durante los partidos de la Selección en época mundialista.

El balance del operativo del sábado

Amat aseguró que el operativo de seguridad desplegado durante el partido ante Suiza tuvo un balance positivo, ya que, en líneas generales, los festejos se desarrollaron “con normalidad y tranquilidad”.

El Gobierno manifestó que no se registraron grandes inconvenientes en los festejos del sábado. Marcos García /MDZ

Sin embargo, reconoció que se registraron algunos episodios aislados de violencia que derivaron en 20 aprehensiones en toda la provincia, de las cuales 10 correspondieron a menores de edad.

“En Palmira tuvimos siete aprehendidos y también hubo algunas riñas en el Valle de Uco. En el Gran Mendoza se registraron 16 aprehensiones, entre ellas 10 menores que luego fueron restituidos a sus padres. Ninguno de los hechos fue de gravedad”, concluyó.