Mendoza bajo la influencia del Zonda: así estará el tiempo este martes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con ascenso de la temperatura y condiciones inestables en la cordillera.

El pronóstico anticipa una mañana fría, con neblinas y una mínima de 3°.

El pronóstico para este martes en Mendoza indica una leve mejora en la temperatura, aunque las primeras horas serán frías. La jornada comenzará con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado en gran parte de la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 3° y la máxima llegará a 17°, con vientos leves del sudeste. El dato más importante estará en el sur provincial, donde se espera viento Zonda en Malargüe. Además, continuarán las nevadas en la cordillera sur, manteniendo las condiciones inestables en alta montaña.