Mendoza bajo la influencia del Zonda: así estará el tiempo este martes
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con ascenso de la temperatura y condiciones inestables en la cordillera.
El pronóstico para este martes en Mendoza indica una leve mejora en la temperatura, aunque las primeras horas serán frías. La jornada comenzará con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado en gran parte de la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La mínima será de 3° y la máxima llegará a 17°, con vientos leves del sudeste. El dato más importante estará en el sur provincial, donde se espera viento Zonda en Malargüe. Además, continuarán las nevadas en la cordillera sur, manteniendo las condiciones inestables en alta montaña.
En cuanto a los próximos días, el miércoles continuará el ascenso de la temperatura, con una máxima de 18° y una mínima de 1°, además de cielo parcialmente nublado y nuevas nevadas en cordillera. Para el jueves, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura y nevadas intensas en alta montaña, mientras la máxima volverá a ubicarse en 18° y la mínima será de 5°.