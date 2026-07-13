Los 5 partidos en Mundiales que definen la intensa rivalidad entre Argentina e Inglaterra

"Es solo un partido de fútbol", dijo enfático el técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, cuando le preguntaron por el partido de la semifinal del Mundial 2026 entre su selección e Inglaterra.

Tal vez sea cierto. Es solo un partido de fútbol, pero que hace parte de una rivalidad futbolística que se remonta a generaciones atrás.

Inglaterra contra Argentina por un puesto en la final de la Copa del Mundo. Icónico. Generacional. Clásico. Cuesta encontrar las palabras adecuadas para hacer justicia a una ocasión de esta magnitud.

Este miércoles, en Atlanta, Lionel Messi jugará contra Inglaterra por primera vez en su carrera, mientras los actuales campeones del mundo intentan impedir que los "Tres Leones" de Thomas Tuchel pongan fin a 60 años de frustraciones.

Es una rivalidad mundialista que comenzó en 1962 y que desde entonces ha estado marcada por goles extraordinarios, controversias y tarjetas rojas.

Por la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Pero no se trata únicamente de una rivalidad sobre el terreno de juego. Las tensiones políticas, especialmente en torno a la Guerra de las Malvinas/Falklands en la década de 1980, han condicionado la relación entre ambas naciones.

Jugadores y aficionados argentinos siguen haciendo referencia al conflicto en canciones relacionadas con el fútbol.

Antes de uno de los partidos más importantes en la historia de Inglaterra, en BBC Mundo repasamos la rivalidad mundialista entre ambos equipos.

Puede sorprender a muchos que, de los cinco encuentros disputados entre ambos en una Copa del Mundo, sea Inglaterra quien tenga ventaja en el balance, aunque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que ganó uno que realmente tuviera trascendencia.

Dado que su último enfrentamiento mundialista fue en Corea-Japón 2002, jóvenes de ambos países ni siquiera recordarán esta rivalidad, por lo que está bueno darle un pequeño repaso a la historia

Getty Images El primer partido entre Inglaterra y Argentina en los mundiales ocurriría en 1962. En un partido de fase de grupos.

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina

(Rancagua, Chile – fase de grupos)

Un partido bastante simplón en comparación con lo que vendría después.

Los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves dieron a Inglaterra una ventaja insalvable de 3-0, antes de que Argentina anotara el gol de consolación en los minutos finales.

Ambos equipos terminaron la fase de grupos con una victoria, una derrota y un empate, pero Inglaterra avanzó a la siguiente ronda gracias a una mejor diferencia de goles.

Los "Tres Leones" serían eliminados por Brasil en los cuartos de final.

Getty Images Antonio Ubaldo Rattí, una de las leyendas del fútbol argentino, en el polémico partido entre ambas selecciones en el Mundial de 1966.

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

(Londres, Inglaterra – cuartos de final)

¿Fue este el partido donde nació la rivalidad futbolística entre ambos países?

Posiblemente.

Las dos selecciones se enfrentaron en cuartos de final en un encuentro que Argentina, todavía hoy, sostiene que le fue arrebatado injustamente, al considerar que el gol de la victoria de Geoff Hurst fue en fuera de lugar.

Sin embargo, aquello fue solo la punta del iceberg en cuanto a la polémica.

El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado a los 33 minutos por dos acciones cometidas en apenas tres minutos.

La primera fue una zancadilla a Bobby Charlton; la segunda, seguir protestando al árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

El partido se detuvo durante casi ocho minutos porque Rattín se negó a abandonar el terreno de juego.

Inglaterra resistió en un encuentro extraordinariamente tenso. El seleccionador inglés Alf Ramsey llegó a describir al equipo argentino como unos "animales" e insistió en que sus jugadores no intercambiaran camisetas con los rivales.

El defensa inglés George Cohen, campeón del mundo en 1966, recordó aquel partido en una entrevista con The Guardian en 2009: "Entrar fuerte al balón está bien. Pero lo que había eran otras cosas más rastreras: escupitajos, tirones del pelo de la nuca, tirones de orejas. Intentaban intimidarnos. El problema fue que, cuando se dieron cuenta de que no conseguirían imponerse de esa manera, incurrieron en algunos de los peores excesos que he visto jamás".

Y añadió: "Considero una verdadera lástima que no jugaran el fútbol del que eran capaces. Incluso podrían habernos ganado, pero deberían haberse limitado a jugar y demostrar lo que sabían hacer".

También se cree que este encuentro contribuyó a la introducción de las tarjetas amarillas y rojas, utilizadas por primera vez en el Mundial de México 1970. Hasta entonces, los árbitros dependían exclusivamente de advertencias verbales.

Durante años, Rattín -quien falleció este sábado a los 89 años- siempre insistió que la razón por la que se negaba a salir del campo es porque no entendía lo que le decía el juez alemán.

"El árbitro (Rudolf) Kreitlein no nos pitaba nada. Entonces pedí a un intérprete, para que entendiera nuestra protesta. Pero no me dio bola y al final me echó", le dijo a la revista El Gráfico.

Getty Images Maradona amaga y convierte el mejor gol en la historia de los mundiales.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

(Ciudad de México, México – cuartos de final)

Maradona contra Inglaterra, Mundial de 1986.

La "Mano de Dios". Un suspiro.

Este partido de cuartos de final se disputó apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas/Falklands. Ya no era solo una rivalidad futbolística: las tensiones políticas también eran enormes.

Los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública argentina presentaron el encuentro como una oportunidad para expresar su resentimiento por el conflicto.

Sus homólogos británicos también contribuyeron a alimentar la animadversión utilizando un lenguaje marcadamente nacionalista.

Lourdes Heredia, de la BBC World Service, que estuvo presente en el Estadio Azteca, recordó:

"Mi padre no estaba muy convencido de que sus "princesas" fueran al partido. Le preocupaba que las tensiones entre aficionados argentinos e ingleses se desbordaran. Mi madre no dudó ni un instante. Era una oportunidad única en la vida".

Aquel partido dejó una imagen imborrable para cualquier aficionado inglés de esa generación: el genio de Diego Maradona adelantó a Argentina contra Inglaterra... literalmente con la mano.

El número 10 argentino saltó a disputar un balón con el portero inglés Peter Shilton, pero, sin que nadie lo advirtiera, golpeó la pelota con el puño para introducirla en la portería vacía. Si el VAR hubiera existido entonces…

Pero no existía.

Para ser justos con Maradona, poco después anotó probablemente el mejor gol de la historia de los mundiales: recorrió medio campo dejando atrás a varios jugadores ingleses, superó a Shilton y marcó para poner el 2-0.

Heredia comentó: "Cuando vivía y trabajaba en Argentina, la gente mencionaba constantemente la Mano de Dios. Pero eso hace olvidar que el segundo gol fue simplemente espectacular, casi increíble".

Gary Lineker, delantero inglés y goleador de ese Mundial, recortó distancias al final, pero fue insuficiente. Inglaterra quedó eliminada en una de las circunstancias más controvertidas que se recuerdan.

Maradona tardó hasta 2005 en pedir disculpas. Unas disculpas que Shilton rechazó.

Para agravar aún más la herida inglesa, Argentina derrotó posteriormente a Alemania Occidental en la final y se proclamó campeona del mundo.

Getty Images En Francia 1998, Argentina venció a Inglaterra en penales en los octavos de final.

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra

(Argentina ganó 4-3 en la tanda de penaltis. Saint-Étienne, Francia – octavos de final)

Un partido que David Beckham jamás olvidará.

El encuentro será recordado para siempre por la patada de Beckham a Diego Simeone y la consiguiente tarjeta roja.

Antes de eso, Gabriel Batistuta y Alan Shearer habían transformado sendos penaltis, y luego Michael Owen marcó, en una espectacular carrera, uno de los mejores goles de Inglaterra en una Copa del Mundo para poner el 2-1.

Owen dejó atrás a la defensa argentina en una acción individual antes de definir con brillantez. Más tarde, una ingeniosa jugada a balón parado permitió a Javier Zanetti empatar el partido antes del descanso.

Tras la expulsión de Beckham, Inglaterra resistió con valentía e incluso creyó haber ganado cuando Sol Campbell marcó de cabeza en el minuto 81, aunque el tanto fue anulado por una falta en ataque.

El partido se decidió en los penaltis y, después de los fallos de David Batty y Paul Ince, Argentina se impuso. Sin embargo, sería eliminada en la siguiente ronda por Países Bajos.

Para alimentar aún más la rivalidad, Simeone admitió un año después: "Digamos que el árbitro cayó en la trampa".

Y agregó: "También era difícil que lo evitara, porque yo me dejé caer bien y en momentos así hay muchísima tensión".

Simeone señaló en esa entrevista que la caída estrepitosa transformó una tarjeta amarilla en una roja: "en realidad, la sanción más apropiada habría sido una amarilla".

Getty Images La redención de David Beckham: marca el penalti frente a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002.

2002: Argentina 0-1 Inglaterra

(Sapporo, Japón – fase de grupos)

Este es el partido que será recordado como la redención de Beckham.

El entonces capitán de Inglaterra marcó el único gol del encuentro desde el punto de penalti, después de que Michael Owen fuera derribado por Mauricio Pochettino, el actual técnico de Estados Unidos.

Hoy todavía los medios argentinos discuten si realmente fue falta o simplemente Owen se dejó caer cuando Pochettino atraviesa el pie.

Tras haber empatado con Suecia en su primer partido de la fase de grupos, aquella victoria resultó fundamental para los los "Tres Leones".

Un empate sin goles ante Nigeria en el último encuentro permitió a Inglaterra avanzar de ronda, mientras que Argentina —que cerró su participación con un empate 1-1 frente a Suecia— quedó eliminada antes de las rondas eliminatorias por primera vez desde 1962.

Inglaterra derrotó posteriormente a Dinamarca en octavos de final, antes de caer ante Brasil en cuartos, víctima de una genialidad de Ronaldinho.

El periodista de la BBC Phil McNulty recuerda: "El impresionante Sapporo Dome fue el escenario de la redención de Beckham y de Inglaterra en el Mundial de 2002 en Japón"

De acuerdo a McNulty, las tensiones aún latentes entre ambos equipos, derivadas de la expulsión de Beckham contra Argentina en Francia cuatro años antes, junto con la dolorosa derrota en los penaltis en octavos de final, convirtieron el partido en una ocasión cargada de emoción y tensión.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC