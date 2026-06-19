Anticipan Zonda desde la madrugada en Mendoza: en qué zonas y hasta qué hora
Desde Contingencias Climáticas anunciaron una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura. Las condiciones cambian el domingo.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 20 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con Zonda en precordillera, ascenso de la temperatura y nevadas en alta montaña. La mínima esperada es de 4ºC y la máxima de 18ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: Zonda débil desde las 03:00 o 04:00 hasta las 18:00 en precordillera Central y precordillera Sur. Desde media mañana también afectaría Malargüe y el sur de Malargüe. Circulación de viento sur débil desde las 13:00 en Zona Sur y desde las 15:00 en Zona Norte, prolongándose hasta las 19:00.
- Nubosidad: amanece seminublado, con sectores despejados al amanecer. A partir de las 14:00 aumenta la nubosidad en Zona Sur. La condición seminublada podría mantenerse principalmente en Zona Este.
- Alta Montaña: amanece totalmente nublado. Se prevén precipitaciones desde las 11:00 en el sector Sur, extendiéndose luego al sector Central. A partir de las 19:00 las precipitaciones débiles podrían alcanzar el sector Norte. La mejora se observaría recién desde media mañana del domingo.
Pronóstico para el domingo
El domingo 21, que se celebra el Día del Padre, estará parcialmente nublado y habrá un importante descenso de la temperatura, producto del ingreso del viento sur: la mínima esperada es de 3ºC y la máxima de apenas 12ºC.