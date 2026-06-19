La Fuerza Aérea Argentina en Mendoza: todo lo que dejó el ejercicio Furia 2026

Este jueves, la pista de la IV Brigada Aérea fue el escenario de una jornada distinta. Aviones de entrenamiento, helicópteros de rescate, mecánicos, pilotos y personal de apoyo compartieron espacio durante el desarrollo del Furia 2026, uno de los principales ejercicios de adiestramiento de la Fuerza Aérea Argentina .

MDZ recorrió las instalaciones mendocinas mientras se desarrollaban las actividades previstas dentro de un operativo que también tuvo como sede a la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis. El objetivo fue preparar a las unidades que participarán en el ejercicio multinacional Salitre 2026, previsto para las próximas semanas en Chile.

Las imágenes permiten observar de cerca algunos de los medios desplegados para el entrenamiento. Entre ellos se encontraban los IA-63 Pampa II y Pampa III, aeronaves que tuvieron un rol central en las maniobras realizadas durante la jornada.

El cronograma original debió modificarse por cuestiones meteorológicas. Mientras periodistas y personal militar aguardaban el inicio de las actividades, el responsable del ejercicio, Horacio Scotto, recibió la novedad mediante una comunicación que llamó la atención de quienes no están familiarizados con el lenguaje aeronáutico.

El jefe del Departamento de Planes y Programas del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, Horacio Scotto, explicó porque tuvo que ser demorado el ejercicio.

"Nos dieron un Rolex", comentó el oficial al explicar que las condiciones climáticas obligaban a retrasar parte de las operaciones previstas.

Lejos de referirse a un reloj, el término tiene un significado muy específico dentro de la jerga militar. En las fuerzas aéreas occidentales, "Rolex" es un código utilizado para informar que una misión o evento programado sufrirá una demora. Si un piloto escucha por radio "Rolex 5", significa que todo el cronograma se desplaza cinco minutos hacia adelante.

Una demora provocada por el clima dejó al descubierto detalles de la comunicación táctica utilizada por las fuerzas aéreas modernas. Alf Ponce Mercado / MDZ

Se trata de un código de brevedad diseñado para agilizar las comunicaciones y evitar explicaciones extensas en momentos donde cada segundo cuenta. El sistema permite que todos los participantes de una operación comprendan rápidamente los cambios sin generar confusiones.

Entre aeronaves militares y vuelos comerciales

La cabina de uno de los IA-63 Pampa, el avión de GOL aterrizando y la aeronave de Jet Smart levantado vuelo. Una de las postales que se observaron sobre la pista de aterrizaje de la IV Brigada Aérea de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Dicha demora también permitió observar una particular convivencia entre la actividad militar y la operación cotidiana del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, cuya pista se encuentra junto a la de la IV Brigada Aérea.

Mientras los participantes aguardaban la autorización para continuar con el ejercicio, un avión comercial de la empresa GOL aterrizó en Mendoza. Minutos más tarde, una aeronave de JetSMART despegó rumbo a su destino, compartiendo el mismo cielo que poco después utilizarían los medios de la Fuerza Aérea.

Las imágenes captadas durante la jornada reflejan ese contraste poco habitual: aeronaves comerciales desarrollando sus operaciones regulares mientras, a pocos metros, los aviones y helicópteros militares ultimaban detalles para una misión de entrenamiento de alto nivel.

No todo pasa en el aire

El ejercicio reunió más de 120 efectivos y distintos medios aéreos en Mendoza como preparación para el operativo internacional Salitre 2026. Alf Ponce Mercado / MDZ

Más allá de los vuelos, Furia 2026 también permitió conocer la estructura que existe detrás de cada operación aérea. Según explicó Scotto durante la recorrida, cada despliegue requiere una compleja coordinación logística.

"Cada vez que movemos un medio aéreo a un lugar del país no va solo el avión y el piloto. Va su mecánico, su apoyo logístico y todo lo necesario para poder operar durante varios días", explicó el jefe del ejercicio.

El operativo reunió a más de 120 efectivos entre pilotos, técnicos y personal de apoyo. Todos ellos participaron de distintas simulaciones orientadas a mejorar la coordinación, la planificación y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

Aprender en cada vuelo

Las fotografías permiten observar algunas de las aeronaves que participaron del entrenamiento realizado en Mendoza y San Luis. Alf Ponce Mercado / MDZ

Para Scotto, uno de los aspectos más importantes de este tipo de ejercicios ocurre cuando las aeronaves regresan a tierra. Allí comienzan los análisis y las evaluaciones de cada misión.

"Lo que estuvo muy bien se mantiene, lo que se puede mejorar se revisa y lo que estuvo mal se piensa de nuevo. Es la única forma que tenemos de crecer", sostuvo.

La frase resume el espíritu de Furia 2026. Un entrenamiento pensado para poner a prueba capacidades, corregir errores y preparar a las tripulaciones para futuros desafíos operativos.

Las fotografías de la jornada muestran apenas una parte de ese trabajo. Detrás de cada imagen hay horas de planificación, coordinación y aprendizaje que buscan garantizar que, cuando llegue el momento de actuar, cada integrante sepa exactamente qué hacer.