Qué es el "Ejercicio Furia 2026", el impactante despliegue que se llevará a cabo en la IV Brigada Aérea

Este jueves, en la IV Brigada Aérea de Mendoza se realizará un importante despliegue para llevar adelante un ejercicio de adiestramiento clave.

La Fuerza Aérea Argentina llevará un ejercicio en la IV Brigada Aérea, el cual incluirá despliegue de helicópteros, aviones y armamento.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) estará llevando adelante un ejercicio de adiestramiento en las instalaciones de la IV Brigada Aérea de Mendoza. El procedimiento, denominado "Furia 2026", tendrá lugar este jueves 18 de junio a partir de las 11 horas. Las mismas maniobras se estarán realizando en la V Brigada Aérea, en San Luis.

Cómo será el Ejercicio y para qué se realizará De acuerdo a la información oficial, el ejercicio buscará integrar a efectivos y activos de la institución a diversos procedimientos. Entre ellos se destacan: Defensa Contra Aérea, Cobertura Aérea Defensiva, Guerra Electrónica Aérea, Asalto Aéreo, Comando y Control, Comunicaciones, Apoyo de Fuego Cercano, Búsqueda y Rescate en Combate, Transporte de Tropas, Traslado Aéreo.

Se llevarán a cabo distintos ejercicios de defensa. IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina El adiestramiento contempla un importante despliegue de las denominadas armas de plano fijo, como son la IA-63 Pampa II y III, EMB- 312 Tucano, Learjet- 35A, C-182 Cessna.

Además, también se trabajará con sistemas de armas de plano rotativo, helicópteros SA-315B Lama, Bell-412, Hughes 500D y Bell 407 GXi.

El despliegue incluirá la participación de helicópteros SA-315B Lama, Bell-412, Hughes 500D y Bell 407 GXi. IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina De acuerdo a la información oficial, de las maniobras participan más de 120 efectivos, contabilizando a escuadrones y el personal de apoyo a la actividad aérea, los cuales provienen de distintos organismos y especialidades.