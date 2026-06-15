El secreto después de los 50 está en este ejercicio: se recomienda hacerlo por el resto de tus días

El ejercicio que ayuda a conservar fuerza, memoria y autonomía con el paso de los años. Protege músculos, cerebro y articulaciones.

Es más importante de lo que parece. La sentadilla es el ejercicio más recomendado por entrenadores especialistas en envejecimiento saludable. Aunque muchas personas las asocian con piernas fuertes y mejor apariencia física, sus beneficios van mucho más allá. Este movimiento ayuda al cerebro, favorece la movilidad y contribuye a mantener la independencia durante más tiempo.

Por qué la sentadilla es un ejercicio valioso para el cuerpo Las sentadillas trabajan algunos de los grupos musculares más grandes del organismo. Activan piernas, glúteos, caderas y zona media. Gracias a ello, ayudan a conservar fuerza y estabilidad en actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular se vuelve una preocupación frecuente. Mantener músculos fuertes ayuda a reducir el riesgo de caídas y facilita la realización de tareas diarias sin depender de otras personas.

Los beneficios también alcanzan al cerebro. Diversas investigaciones han observado que el ejercicio de fuerza favorece el flujo sanguíneo y estimula procesos relacionados con la memoria, la atención y el aprendizaje. El movimiento físico mantiene activo tanto al cuerpo como a la mente.

sentadilla goblet Shutterstock Otro aspecto importante está relacionado con la glucosa en sangre. Los músculos utilizan glucosa como fuente de energía. Cuando se realizan ejercicios de fuerza de forma regular, el organismo aprovecha mejor ese recurso, lo que contribuye al equilibrio energético durante el día.