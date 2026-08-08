Ni dolor ni molestias: los ejercicios clave para fortalecer las rodillas y disfrutar de la playa en verano

Quienes padecen dolor de rodillas pueden mejorar su movilidad y disfrutar del verano realizando ejercicios de bajo impacto y tomando precauciones al caminar por la playa, eligiendo arena húmeda y zonas planas.

El verano se acerca y con él los planes para disfrutar de la playa. Sin embargo, quienes padecen dolor de rodillas suelen esquivar las actividades más entretenidas por el malestar constante que genera su condición. Afortunadamente, con una rutina de ejercicios diarios y paciencia, la movilidad puede mejorar de forma notable.

Para cuidar la zona, la clave está en priorizar ejercicios suaves de bajo impacto que fortalezcan los músculos que rodean las articulaciones sin forzarlas. La regla de oro es realizar movimientos controlados y detenerse inmediatamente si se siente un dolor punzante.

El ejercicio clave para fortalecer las rodillas Además de las elevaciones de piernas estiradas, las contracciones de cuádriceps, el puente de glúteos y los estiramientos de isquiotibiales, caminar por la playa es una excelente opción si se toman ciertos recaudos. Aunque la arena amortigua el impacto en comparación con el suelo duro, su inestabilidad exige un trabajo muscular extra que, si la zona no está fortalecida, puede inflamar la articulación.