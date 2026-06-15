Más que abdominales: qué es el core y cuáles son los mejores ejercicios para fortalecerlo

En el último tiempo, gimnasios y plataformas digitales se han llenado de referencias al core . Los especialistas en salud y educación física coinciden en que fortalecer el centro del cuerpo es una de las mejores inversiones a largo plazo para mejorar la calidad de vida.

El core no es solo la famosa "tabla de lavar". En realidad, se trata de un complejo entramado muscular que funciona como un auténtico cinturón de estabilidad interior.

Esta estructura abarca desde los abdominales profundos y la musculatura lumbar , hasta los glúteos, el diafragma y el suelo pélvico. Todos estos componentes trabajan en perfecta sintonía para proteger los órganos, mantener la postura y estabilizar la columna vertebral ante cualquier estímulo.

Los profesionales describen a esta región como el gran puente de transmisión de fuerzas entre el tren superior y el inferior. Cuando el core funciona correctamente, las acciones más cotidianas, como cargar las bolsas del supermercado, subir una escalera o pasar horas frente a la pantalla de la computadora, se realizan con un esfuerzo significativamente menor y de manera segura.

Por el contrario, un centro debilitado suele ser la raíz de múltiples dolores posturales, sobrecargas musculares en el cuello y molestias persistentes en la zona baja de la espalda.

Al actuar como un punto de apoyo, una zona media fuerte optimiza la coordinación y el equilibrio, capacidades esenciales que se van perdiendo con el sedentarismo y el paso de los años. Además, al involucrar grandes grupos musculares de manera simultánea en cada ejercicio, su activación incrementa el gasto energético global del organismo.

Ejercicio

La forma de ejercitar esta zona viene cambiando en la última década. La tendencia actual deja de lado los tradicionales ejercicios de flexión de tronco, los clásicos abdominales de gimnasio, debido a que la repetición constante de ese movimiento puede generar un impacto negativo en los discos intervertebrales.

Actualmente, las rutinas se inclinan hacia el control corporal y la resistencia. El pilar fundamental de estos entrenamientos son las planchas en todas sus variantes: frontales, laterales o dinámicas, las cuales permiten adaptar la intensidad según el nivel de cada persona. Movimientos como el hollow hold (o mantenimiento de la posición hueca), las elevaciones de piernas, la rueda abdominal y los denominados "escaladores" se consolidan como las opciones más eficientes.

Asimismo, ejercicios orientados a la cadena posterior, como el puente de glúteos y las extensiones lumbares, resultan indispensables para garantizar un desarrollo simétrico.