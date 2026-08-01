Por qué los gatos suelen levantar la cola: qué quiere decir este gesto

El lenguaje corporal de los gatos revela su estado de ánimo. La cola levantada, por ejemplo, indica confianza y relajación en su entorno.

Una cola levantada suele ser una señal de confianza, bienestar y disposición para interactuar. Foto: Shutterstock

Los gatos tienen muchas maneras de comunciarse y una de las más importantes es a través de la cola. Aunque para muchas personas este comportamiento puede pasar desapercibido, la posición que adopta puede reflejar si el animal esta contento, asustado o incluso, si quiere interactuar.

Uno de los gestos más comunes es cuando el gato camina con la cola completamente levantada. Lejos de ser un movimiento al azar, suele indicar que se siente seguro, relajado y cómodo con el entorno. Si además la base de la cola tiembra levemente, puede indicar que está entusiasmado.

Aprender a interpretar la cola de los gatos ayuda a comprender mejor su comportamiento y necesidades. Getty Images Qué significa la posición de la cola de un gato No todas las posiciones transmiten el mismo mensaje. Estas son algunas de las más habituales:

Cola levantada: el gato está tranquilo, confiado y dispuesto a interactuar.

Cola en forma de signo de interrogación: suele ser una invitación al juego y una señal de buen ánimo.

Cola enroscada alrededor de una persona o de otro gato: demuestra confianza, afecto y cercanía.

Cola escondida entre las patas o pegada al cuerpo: puede indicar miedo, inseguridad o estrés.

Cola con los pelos erizados: el gato está asustado o intenta parecer más grande frente a una amenaza. No solo importa la cola Aunque la cola brinda muchas pistas, los especialistas recomiendan observar siempre el resto del lenguaje corporal. La posición de las orejas, las pupilas, los movimientos del cuerpo y el contexto ayudan a interpretar mejor cómo se siente el animal.