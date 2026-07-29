Por qué tu gato pone una pata encima tuyo y qué significa

Entender por qué tu gato te apoya una pata encima revela más sobre su vínculo contigo y sus necesidades básicas.

Los gatos utilizan el lenguaje corporal para expresar lo que sienten. Foto: Archivo

Los gatos suelen comunicarse a través del lenguaje corporal. Uno de los gestos más frecuentes es apoyar una pata sobre su dueño mientras descansa, pide atención o simplemente está cerca. Aunque pueda parecer un acto casual, este comportamiento tiene diferentes significados según el contexto.

Qué significa que tu gato te ponga una pata encima En muchos casos, este gesto es una muestra de afecto y confianza. Al tocarte con una pata, el gato busca reforzar el vínculo con la persona con la que se siente seguro. En este sentido, también es común que algunas de estas mascotas "amasen" a sus dueños con las patas delanteras, un comportamiento que suele reflejar comodidad y bienestar.

Por otro lado, también puede ser una manera de llamar la atención. Si está buscando comida, quiere jugar o simplemente desea ser acariciado, es habitual que utilice una pata para interrumpir suavemente lo que estás haciendo.

Este comportamiento suele estar asociado al confort y la confianza. Foto: Shutterstock Por último, algunas personas y especialistas en comportamiento felino interpretan este gesto como una forma de transmitir tranquilidad, confianza o agradecimiento por la compañía. Aunque los gatos no pueden comunicarse con palabras, utilizan el contacto físico y su lenguaje corporal para expresar cómo se sienten y así, fortalecer el vínculo con sus dueños.

Otros gestos de cariño de tu gato Además de apoyarte una pata, los gatos pueden demostrar afecto de distintas maneras: