Por qué tu gato te deja "regalos" en casa y qué intenta decirte

Las mascotas pueden sorprender a sus dueños con comportamientos tan curiosos como inesperados. En el caso de los gatos , uno de los más llamativos es cuando aparecen con un "regalo" entre los dientes y lo dejan frente a una persona de la casa.

Estos "obsequios" pueden ser desde un juguete hasta una presa, como un ratón, un pájaro o un insecto. Aunque para muchas personas resulte desagradable, este comportamiento tiene una explicación ligada a su naturaleza.

Existen distintas teorías sobre este comportamiento, aunque la principal está relacionada con el instinto de caza. Los gatos son depredadores por naturaleza y, aunque vivan en un hogar y reciban alimento todos los días, conservan la necesidad de perseguir y capturar presas.

Una buena rutina de juegos puede disminuir la necesidad de que el gato busque presas fuera del hogar. Foto: Shutterstock

Por ese motivo, cuando cazan un animal o incluso encuentran un juguete, es habitual que lo lleven hasta donde se encuentra su familia humana. Para ellos, se trata de una conducta completamente natural.

Otra explicación apunta al aburrimiento o la necesidad de estimulación. Cuando un gato no tiene suficiente actividad física o mental, puede llevar juguetes u otros objetos a su dueño como una forma de invitarlo a jugar e interactuar.

Incluso, algunos especialistas sostienen que este comportamiento puede estar relacionado con un instinto maternal. En estado salvaje, las gatas enseñan a sus crías a cazar llevándoles presas, por lo que algunos animales podrían reproducir esa conducta con las personas con las que conviven. Otros interpretan estos "regalos" como una forma de incluir a sus dueños dentro de su grupo social.

Qué hacer para evitar los "regalos" indeseados

Si bien este comportamiento es completamente normal, se puede reducir ofreciendo al gato mayor estimulación dentro del hogar. Los veterinarios recomiendan dedicar tiempo al juego diario con cañas, pelotas, ratones de tela u otros juguetes interactivos que le permitan canalizar su instinto de caza sin necesidad de capturar animales.