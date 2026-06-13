Olvidate de la plancha: el sencillo ejercicio de fuerza que tonifica el abdomen el doble y cuida tu espalda

El ejercicio que tonifica más músculos y se puede adaptar para principiantes. Te contamos todos los detalles para hacerlo correctamente durante el fin de semana.

Un abdomen fuerte es necesario para estabilizar el cuerpo y hacer actividades cotidianas. Por eso cada vez más personas incluyen ejercicios de fuerza en sus rutinas de entrenamiento. El problema es que puede haber confusión al escoger los movimientos.

La plancha es un ejercicio odiado por muchos por el gran esfuerzo que supone y amado por otros por sus resultados. Si bien es uno de los ejercicios más completos para tonificar el abdomen, no es el único que debe hacerse en una rutina de entrenamiento.

Uno de los ejercicios que ha ganado popularidad es la caminata del granjero. Consiste en caminar una distancia determinada mientras sostienes una mancuerna o carga pesada con cada mano. Al involucrar varios músculos del cuerpo, es muy efectivo para tonificar, mejorar la postura y fortalecer el core.