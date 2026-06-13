Olvidate de la plancha: el sencillo ejercicio de fuerza que tonifica el abdomen el doble y cuida tu espalda
El ejercicio que tonifica más músculos y se puede adaptar para principiantes. Te contamos todos los detalles para hacerlo correctamente durante el fin de semana.
Un abdomen fuerte es necesario para estabilizar el cuerpo y hacer actividades cotidianas. Por eso cada vez más personas incluyen ejercicios de fuerza en sus rutinas de entrenamiento. El problema es que puede haber confusión al escoger los movimientos.
La plancha es un ejercicio odiado por muchos por el gran esfuerzo que supone y amado por otros por sus resultados. Si bien es uno de los ejercicios más completos para tonificar el abdomen, no es el único que debe hacerse en una rutina de entrenamiento.
Uno de los ejercicios que ha ganado popularidad es la caminata del granjero. Consiste en caminar una distancia determinada mientras sostienes una mancuerna o carga pesada con cada mano. Al involucrar varios músculos del cuerpo, es muy efectivo para tonificar, mejorar la postura y fortalecer el core.
Cómo hacer este ejercicio
- Agarra dos mancuernas con las palmas de las manos
- Alinea tu cabeza, hombros y caderas, y mantén los hombros ligeramente hacia atrás y abajo.
- Aprieta el abdomen para proteger la zona lumbar.
- Comienza a caminar dando pasos cortos, estables y controlados.
- Apoya bien todo el talón y la punta del pie en cada paso.
- Al finalizar, baja los pesos flexionando las caderas y rodillas.
Es importante comenzar con carga moderada para dominar el movimiento y hacer distancias cortas de 15 a 20 metros o tiempos cortos de 20 a 30 segundos. A medida que ganas fuerza, puedes probar la versión unilateral, que consiste en cargar el peso en un solo lado.