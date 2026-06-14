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Sin salir de la cama y en 15 minutos: ejercicios amables para hacer apenas te levantás antes de desayunar

Una guía ideal de pilates amable con las articulaciones para estirar los músculos y regular el cortisol a primera hora.

Cynthia Garrido

La rutina de ejercicio que es perfecta para la mañana.

La rutina de ejercicio que es perfecta para la mañana.

Shutterstock

Hacer ejercicio apenas te levantás es una de las mejores decisiones para activar el metabolismo y estirar el cuerpo. Al mover el cuerpo a primera hora, aprovechas la energía natural.

La siguiente rutina de pilates que te vamos a compartir es ideal para el fin de semana porque se puede hacer desde la cama y se completa en 15 minutos. Los ejercicios son amables con las articulaciones y permiten que los músculos se despierten poco a poco.

Gato-vaca: el primer ejercicio de la rutina

El primer ejercicio es conocido como gato-vaca que se realiza de forma lenta, evitnado los tirones bruscos.

Cómo hacerlo:

  1. Ponte en posición de cuadrupedia
  2. Arquea la espalda mirando al frente al inhalar.
  3. Redondea la columna y mira tu ombligo al exhalar.
  4. Repite 5 veces para flexionar la espalda.
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El primer ejercicio que es clave para estirar y despertar el cuerpo en la ma&ntilde;ana.

El primer ejercicio que es clave para estirar y despertar el cuerpo en la mañana.

Puente de glúteos: ideal para mejorar la movilidad de la cadera

El puente de glúteos es perfecto para hacer en cama porque no necesita equipo y alivia la rigidez de las caderas.

Cómo hacerlo:

  1. Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas.
  2. Apoya los pies y separa al ancho de caderas.
  3. Eleva la pelvis al exhalar formando una línea recta.
  4. Baja lentamente vértebra por vértebra.
Puente de glúteos, un ejercicio clave para tonificar (Shutterstock).
El puente de gl&uacute;teos estira la columna.&nbsp;

El puente de glúteos estira la columna.

Perro pájaro: el ejercicio que potencia el equilibrio

Por último se encuentra el perro pájaro que reduce el dolor lumbar y mejora la postura.

Cómo hacerlo:

  1. Comienza en cuatro apoyos con espalda neutra.
  2. Estira el brazo derecho y la pierna izquierda a la vez.
  3. Mantén la espalda firme y el abdomen contraído.
  4. Cambia de lado y repite 5 veces.
Bird Dog, el efectivo ejercicio para trabajar el core (Shutterstock).
Bird Dog, el efectivo ejercicio para trabajar el core.

Bird Dog, el efectivo ejercicio para trabajar el core.

Esta rutina es perfecta para hacer por la mañana porque eleva de forma saludable el cortisol. El movimiento le avisa al cuerpo que comenzó el día y mejora el estado de alerta. Asimismo, hacer actividad física temprano eleva la temperatura y hace que baje durante el día. Esto facilita la producción de melatonina a la noche.

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