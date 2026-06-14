Sin salir de la cama y en 15 minutos: ejercicios amables para hacer apenas te levantás antes de desayunar
Una guía ideal de pilates amable con las articulaciones para estirar los músculos y regular el cortisol a primera hora.
Hacer ejercicio apenas te levantás es una de las mejores decisiones para activar el metabolismo y estirar el cuerpo. Al mover el cuerpo a primera hora, aprovechas la energía natural.
La siguiente rutina de pilates que te vamos a compartir es ideal para el fin de semana porque se puede hacer desde la cama y se completa en 15 minutos. Los ejercicios son amables con las articulaciones y permiten que los músculos se despierten poco a poco.
Gato-vaca: el primer ejercicio de la rutina
El primer ejercicio es conocido como gato-vaca que se realiza de forma lenta, evitnado los tirones bruscos.
Cómo hacerlo:
- Ponte en posición de cuadrupedia
- Arquea la espalda mirando al frente al inhalar.
- Redondea la columna y mira tu ombligo al exhalar.
- Repite 5 veces para flexionar la espalda.
Puente de glúteos: ideal para mejorar la movilidad de la cadera
El puente de glúteos es perfecto para hacer en cama porque no necesita equipo y alivia la rigidez de las caderas.
Cómo hacerlo:
- Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas.
- Apoya los pies y separa al ancho de caderas.
- Eleva la pelvis al exhalar formando una línea recta.
- Baja lentamente vértebra por vértebra.
Perro pájaro: el ejercicio que potencia el equilibrio
Por último se encuentra el perro pájaro que reduce el dolor lumbar y mejora la postura.
Cómo hacerlo:
- Comienza en cuatro apoyos con espalda neutra.
- Estira el brazo derecho y la pierna izquierda a la vez.
- Mantén la espalda firme y el abdomen contraído.
- Cambia de lado y repite 5 veces.
Esta rutina es perfecta para hacer por la mañana porque eleva de forma saludable el cortisol. El movimiento le avisa al cuerpo que comenzó el día y mejora el estado de alerta. Asimismo, hacer actividad física temprano eleva la temperatura y hace que baje durante el día. Esto facilita la producción de melatonina a la noche.