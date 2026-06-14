Sin salir de la cama y en 15 minutos: ejercicios amables para hacer apenas te levantás antes de desayunar

Una guía ideal de pilates amable con las articulaciones para estirar los músculos y regular el cortisol a primera hora.

La rutina de ejercicio que es perfecta para la mañana.

Hacer ejercicio apenas te levantás es una de las mejores decisiones para activar el metabolismo y estirar el cuerpo. Al mover el cuerpo a primera hora, aprovechas la energía natural.

La siguiente rutina de pilates que te vamos a compartir es ideal para el fin de semana porque se puede hacer desde la cama y se completa en 15 minutos. Los ejercicios son amables con las articulaciones y permiten que los músculos se despierten poco a poco.

Gato-vaca: el primer ejercicio de la rutina El primer ejercicio es conocido como gato-vaca que se realiza de forma lenta, evitnado los tirones bruscos.

Cómo hacerlo:

Ponte en posición de cuadrupedia Arquea la espalda mirando al frente al inhalar. Redondea la columna y mira tu ombligo al exhalar. Repite 5 veces para flexionar la espalda. gato-vaca-yoga El primer ejercicio que es clave para estirar y despertar el cuerpo en la mañana. Archivo Puente de glúteos: ideal para mejorar la movilidad de la cadera El puente de glúteos es perfecto para hacer en cama porque no necesita equipo y alivia la rigidez de las caderas.