El ejercicio que volvió a ponerse de moda y que muchos hacen para mejorar la zona abdominal

La escena se repite en gimnasios, estudios de ejercicios y redes sociales. Alguien exhala profundamente, lleva el abdomen hacia adentro como si intentara pegar el ombligo a la espalda y mantiene esa posición durante algunos segundos. A simple vista, parece demasiado sencillo para generar cambios importantes.

Sin embargo, detrás de ese movimiento existe una técnica que lleva décadas utilizándose y que en los últimos años volvió a ganar protagonismo. El llamado vacuum abdominal nació mucho antes de la era de Instagram. De hecho, fue utilizado por culturistas clásicos y especialistas en entrenamiento postural cuando todavía no existían las tendencias fitness virales. Hoy regresa impulsado por quienes buscan fortalecer el abdomen desde una perspectiva diferente a la de los ejercicios tradicionales como abdominales o planchas.

A diferencia de otros ejercicios que buscan generar movimiento, el vacuum se basa en una contracción isométrica. El objetivo consiste en activar el músculo transverso abdominal, una estructura profunda que funciona como una especie de faja natural alrededor del tronco.

Los especialistas en entrenamiento suelen describirlo como uno de los músculos más importantes para la estabilidad corporal . Su activación contribuye al control postural y al soporte de la columna durante distintas actividades cotidianas. Por esa razón, el ejercicio suele utilizarse tanto en programas de acondicionamiento físico como en procesos de readaptación supervisados por profesionales.

Gran parte de su reciente fama proviene de una promesa que circula con frecuencia en internet: la posibilidad de reducir la cintura mediante una práctica relativamente sencilla. Sin embargo, los expertos suelen hacer una aclaración importante.

El vacuum no elimina grasa abdominal ni reemplaza hábitos vinculados a la alimentación, la actividad física regular o el descanso. La reducción del tejido adiposo continúa dependiendo principalmente del balance energético y del estilo de vida general. Lo que sí puede ocurrir es una mejora en el control muscular de la zona media y una mayor activación de la musculatura profunda del abdomen.

Esa diferencia resulta clave para comprender por qué muchas personas perciben cambios visuales sin que necesariamente exista una pérdida significativa de grasa corporal.

Cómo se realiza correctamente

La técnica suele comenzar en posiciones sencillas, como acostado boca arriba o sentado. Tras una exhalación completa, se busca retraer el abdomen sin contener el aire de manera forzada ni generar tensión excesiva en cuello y hombros.

La ejecución correcta requiere práctica. De hecho, una de las dificultades más habituales consiste en aprender a activar el transverso abdominal sin compensar con otros grupos musculares. Por eso muchos entrenadores recomiendan incorporar el ejercicio de forma progresiva y prestar atención a la calidad del movimiento antes que a la duración de cada contracción.

Un complemento, no una solución mágica

En una época donde abundan las promesas rápidas relacionadas con la estética corporal, el vacuum abdominal ocupa un lugar particular. No ofrece transformaciones instantáneas ni sustituye una rutina de entrenamiento completa. Su principal valor aparece cuando se integra dentro de un enfoque más amplio orientado a la salud y al fortalecimiento del cuerpo.

Quizás por eso sigue vigente después de tantos años. Mientras algunas tendencias fitness desaparecen tan rápido como llegan, esta técnica continúa encontrando espacio entre quienes buscan mejorar la conexión con su musculatura abdominal, optimizar la postura y desarrollar una base de estabilidad que influya positivamente en muchas otras actividades físicas.