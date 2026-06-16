Ejercicio después de los 40: los chequeos cardíacos que recomiendan los especialistas

Después de los 40, una decisión tan saludable como hacer ejercicio , volver a correr, anotarse en el gimnasio o sumar salidas en bicicleta puede requerir un paso previo: saber cómo está el corazón. No se trata de frenar el entusiasmo, sino de ajustar la intensidad a cada historia clínica y detectar a tiempo señales que no siempre dan síntomas.

El auge del entrenamiento amateur, desde el running hasta el ciclismo, el senderismo o los deportes acuáticos, volvió más frecuente una escena: personas que retoman la actividad después de años de sedentarismo y buscan resultados rápidos. En ese cambio brusco está el punto de atención.

Cardiólogos como el español Guillermo Isasti, especialista en imagen cardíaca avanzada, recomiendan una valoración previa, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo o episodios previos de dolor torácico, mareos o palpitaciones.

El primer paso no siempre es una máquina, sino una buena consulta. La historia clínica permite saber qué tipo de ejercicio quiere hacer la persona, qué nivel de entrenamiento tiene, si toma medicación y si alguna vez apareció una molestia durante el esfuerzo. Con esa información, el médico define si alcanza con un control básico o si conviene avanzar con pruebas específicas.

En mayores de 40 años, esa mirada individual cobra más relevancia porque aumentan la probabilidad de factores de riesgo cardiovascular y la posibilidad de enfermedad coronaria silenciosa.

chequeo corazon Shutterstock

Qué estudios pueden indicar los especialistas

Entre los estudios iniciales suelen aparecer el electrocardiograma y el ecocardiograma. El primero observa la actividad eléctrica del corazón; el segundo permite analizar estructuras, válvulas, cavidades y función de bombeo. Si el perfil lo justifica, el cardiólogo puede sumar una ergometría para ver la respuesta al esfuerzo, un Holter para registrar arritmias durante varias horas, una resonancia cardíaca o un TAC coronario.

La clave es no convertir el chequeo en una lista automática: una persona activa, sin síntomas y de bajo riesgo no necesita necesariamente el mismo abordaje que alguien sedentario que planea entrenar con alta intensidad.

Deportes acuáticos y señales de alarma

En actividades como el buceo, algunos especialistas contemplan estudios más puntuales. El ecocardiograma con test de burbujas puede ayudar a detectar un foramen oval permeable, una comunicación entre aurículas que está presente en una parte importante de la población y que, por lo general, no genera problemas. En determinados contextos, sin embargo, puede tener importancia clínica, especialmente por el riesgo de paso de microburbujas al sistema arterial durante prácticas subacuáticas.

La consulta previa tampoco reemplaza la atención a lo que ocurre durante el entrenamiento. Dolor u opresión en el pecho, falta de aire desproporcionada, desmayos, mareos intensos o palpitaciones fuertes son señales para detener la actividad y pedir evaluación médica. También conviene evitar aumentos repentinos de carga: pasar de no entrenar a correr largas distancias o hacer sesiones exigentes todos los días puede exponer al corazón a una demanda para la que todavía no está preparado.

El mensaje final es equilibrado: hacer ejercicio sigue siendo una de las mejores decisiones para la salud, pero empezar con información permite disfrutarlo con menos riesgos. Después de los 40, el chequeo cardiovascular funciona como una hoja de ruta para elegir intensidad, detectar problemas silenciosos y construir un hábito sostenible, sin convertir la prevención en miedo ni el entusiasmo en imprudencia.