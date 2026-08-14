WiFi: dónde colocar el repetidor para mejorar la señal de internet

Una correcta conexión de WiFi en casa no siempre depende de la velocidad contratada, sino de la ubicación estratégica del router o del repetidor.

Una buena conexión de WiFi en casa no siempre depende de la velocidad contratada sino también de la ubicación del router o del repetidor de WiFi. En este sentido, entender qué espacios funcionan mejor y cambiarlos en base a eso puede mejorar la señal y de esta manera, la calidad de internet.

Dónde colocar el repetidor WiFi El repetidor debe ubicarse aproximadamente a mitad de camino entre el router y el lugar donde la señal comienza a ser débil. De esta manera, puede recibir una conexión estable y extenderla hacia los sectores más alejados de la casa. Un error común es colocarlo directamente donde ya casi no llega la señal, lo que puede hacer que el dispositivo funcione de manera deficiente.

Algunos electrodomésticos pueden afectar la señal de WiFi. Imagen generada por la IA Qué lugares conviene evitar Además, es importante evitar algunos obstáculos entre el router y el repetidor que puedan afectar la señal. En este sentido, se recomienda no ponerlo detrás de muebles, dentro de armarios o colocarlo muy cerca del suelo. Las paredes gruesas, las puertas y algunos electrodomésticos pueden interferir la señal. Otro punto a tener en cuenta es no colocarlo muy cerca del router ya que si estan muy juntos la cobertura será mínima.