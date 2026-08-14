Cucarachas: los mejores trucos para limpiar y proteger las cañerías

Las cucarachas, portadoras de enfermedades, pueden ingresar por el desagüe; un mantenimiento adecuado previene su proliferación.

Las cucarachas son una de las plagas más comunes y problemáticas en el hogar. Estos insectos pueden actuar como portadores de diferentes enfermedades y, al caminar por las superficies que habitamos, pueden poner en riesgo la higiene de la casa. Por eso, saber cómo evitarlas es fundamental para mantener los ambientes limpios y cuidar a la familia.

Uno de los puntos de entrada para estos visitantes indeseados son los desagües y las cañerías de baños, cocinas, lavaderos y las rejillas del patio. Una de las medidas más importantes para evitar que ingresen por estos lugares es colocar una malla plástica o de acero inoxidable debajo de la rejilla, de esta forma se impide que puedan pasar. Sin embargo, un buen mantenimiento también evita su aparición.

Trucos para evitar que las cucarachas entren por las cañerias. Foto: Archivo Mantenimiento del desagüe contra cucarachas La grasa y la suciedad acumuladas en los caños convierten a los desagües en el refugio ideal para las cucarachas. Un buen mantenimiento preventivo ayuda a cortar este problema de raíz: