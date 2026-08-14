Cucarachas: los mejores trucos para limpiar y proteger las cañerías
Las cucarachas, portadoras de enfermedades, pueden ingresar por el desagüe; un mantenimiento adecuado previene su proliferación.
Las cucarachas son una de las plagas más comunes y problemáticas en el hogar. Estos insectos pueden actuar como portadores de diferentes enfermedades y, al caminar por las superficies que habitamos, pueden poner en riesgo la higiene de la casa. Por eso, saber cómo evitarlas es fundamental para mantener los ambientes limpios y cuidar a la familia.
Uno de los puntos de entrada para estos visitantes indeseados son los desagües y las cañerías de baños, cocinas, lavaderos y las rejillas del patio. Una de las medidas más importantes para evitar que ingresen por estos lugares es colocar una malla plástica o de acero inoxidable debajo de la rejilla, de esta forma se impide que puedan pasar. Sin embargo, un buen mantenimiento también evita su aparición.
Mantenimiento del desagüe contra cucarachas
La grasa y la suciedad acumuladas en los caños convierten a los desagües en el refugio ideal para las cucarachas. Un buen mantenimiento preventivo ayuda a cortar este problema de raíz:
Agua hirviendo: tiralá de forma periódica por la rejilla para derretir la grasa y arrastrar restos orgánicos pegados en las paredes del caño.
Bicarbonato y vinagre: espolvoreá media taza de bicarbonato de sodio en la rejilla y sumale una taza de vinagre blanco. Dejá actuar unos 15 minutos antes de correr agua caliente. Esta mezcla ayuda a eliminar sarro, desinfectar y eliminar los olores que las atraen.
Tapas o rejillas anti-plagas: colocar mallas o tapas ciegas en las rejillas del baño y la cocina evita físicamente el ingreso de insectos desde la red pública.
Mantener las cañerías limpias es el primer paso para cerrarle la puerta a las cucarachas, pero la clave del éxito está en la regularidad en aplicar estos métodos. Combinar estos hábitos de higiene con la colocación de rejillas o mallas anti-plagas te permitirá disfrutar de un hogar seguro, libre de olores desagradables e insectos no deseados.