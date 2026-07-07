Reiniciar el router de WiFi una vez por semana: para qué sirve y qué beneficios tiene

Reiniciar el router una vez por semana es clave para mantener una conexión WiFi estable y eficiente, mejorando el rendimiento de tus dispositivos.

Reiniciar el router una vez por semana puede mejorar la estabilidad de la conexión WiFi.

Vivimos en un mundo donde cada vez más dispositivos dependen de una conexión a internet estable. Celulares, computadoras, televisores inteligentes e incluso algunos electrodomésticos utilizan la red WiFi para funcionar correctamente. Por eso, cuando la conexión presenta fallas o se vuelve más lenta de lo habitual, puede afectar distintas tareas de la vida cotidiana.

En ese contexto, los especialistas recomiendan reiniciar el router al menos una vez por semana. Al igual que ocurre con otros dispositivos electrónicos, este procedimiento permite liberar la memoria temporal (RAM), cerrar procesos que quedaron ejecutándose en segundo plano y corregir pequeños errores de software que se acumulan con el uso continuo. Como resultado, el equipo recupera recursos y puede funcionar de manera más eficiente.

Beneficios de reiniciar el router Reiniciar el router de forma periódica puede mejorar la estabilidad de la conexión WiFi y reducir cortes o microinterrupciones que afectan la navegación. Además, ayuda a liberar recursos internos del dispositivo.

Si bien este procedimiento no aumenta la velocidad contratada con la empresa prestadora del servicio, sí puede contribuir a que la red funcione de manera más fluida cuando el equipo lleva varios días o semanas encendido sin interrupciones.

Una conexión más estable puede lograrse con un hábito que lleva menos de un minuto. Foto: Archivo Cómo reiniciar correctamente el router La forma más recomendable es apagar el router desde el botón de encendido o desenchufarlo de la corriente. Luego, se debe esperar entre 30 segundos y un minuto antes de volver a conectarlo.