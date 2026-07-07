El telescopio Hubble detectó lo imposible en una galaxia lejana

El Telescopio Hubble , instrumento clave en la astronomía moderna, ha vuelto a ser protagonista de un descubrimiento inesperado. Un equipo de astrónomos ha detectado una luz antigua proveniente de una galaxia que, según los modelos cosmológicos actuales, no debería ser visible de esta forma, desafiando nuestras comprensiones sobre el universo primitivo.

La galaxia en cuestión, denominada MXDFz4.4, existió apenas 1.400 millones de años después del Big Bang. Esto la sitúa en una etapa muy temprana de la historia cósmica, un período en el que aún persistían numerosas incógncias sobre la forma en que la luz comenzó a propagarse con mayor libertad a través del universo.

Este trascendental hallazgo fue posible gracias a la colaboración de varios instrumentos de vanguardia: el propio telescopio Hubble, el telescopio espacial James Webb y el Very Large Telescope (VLT) instalado en Chile. Esta sinergia instrumental permitió un análisis detallado de una señal que, hasta este momento, no se había registrado en una galaxia tan antigua.

La señal detectada consiste en luz ultravioleta ionizante. Aunque su denominación técnica pueda sonar compleja, su implicancia es de gran relevancia: se trata de una radiación de alta energía capaz de interactuar y modificar el hidrógeno presente en el medio intergaláctico durante las primeras etapas del universo.

Durante los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang, el cosmos se encontraba inmerso en una densa "niebla" de hidrógeno que absorbía gran parte de la luz. Con el transcurso del tiempo, las primeras estrellas y galaxias emergentes iniciaron un proceso de reionización, gradualmente disipando este material y volviendo el universo más transparente .

El telescopio Hubble permitió observar una galaxia que existió en una etapa temprana del universo. NASA

Precisamente por este contexto, el descubrimiento ha generado un gran interés científico. La luz ultravioleta detectada por el telescopio Hubble parece haber logrado atravesar una cantidad significativa de material que, teóricamente, debería haber obstaculizado su paso. Este hecho convierte a MXDFz4.4 en un objeto de estudio excepcionalmente particular para los investigadores.

Además de su peculiar emisión lumínica, la galaxia MXDFz4.4 presenta otra característica notable: su tamaño es considerablemente menor al de la Vía Láctea, pero exhibe una tasa de formación estelar extraordinariamente alta. Esta intensa actividad podría haber creado "brechas" en el gas circundante, facilitando la fuga de parte de su radiación hacia el espacio exterior.

Los científicos estiman que entre la mitad y la totalidad de esta luz energética pudo haber escapado de la galaxia. De confirmarse esta hipótesis con futuras investigaciones, se proporcionaría una explicación crucial sobre cómo algunas de las galaxias más antiguas contribuyeron activamente al proceso de aclaramiento de la "niebla" cósmica primordial.

Este descubrimiento no solo ilumina una faceta sorprendente del pasado del universo, sino que también ofrece una valiosa pista para resolver una de las grandes interrogantes de la astronomía: el mecanismo por el cual el cosmos transitó de un estado opaco a la vastedad luminosa que hoy podemos observar y estudiar.

Los autores del estudio sugieren la posible existencia de otras galaxias similares aún por descubrir. Por el momento, MXDFz4.4 se erige como un caso paradigmático para comprender ese remoto período evolutivo y el papel fundamental desempeñado por las primeras estructuras galácticas en la configuración del universo.