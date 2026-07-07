El secreto de las semillas de calabaza: cómo cambian tu piel y tu cerebro

El truco natural para tener una piel radiante y dormir mejor. Por qué debes consumir las semillas de calabaza.

El cuerpo avisa. La falta de ciertos nutrientes se refleja de inmediato en una piel apagada y en cambios de ánimo inexplicables. Las semillas de calabaza tienen el poder de transformar nuestra apariencia y ánimo.

Las semillas que cuidan tu rostro y tu mente Estas semillas destacan por su altísimo contenido de zinc, un mineral biológico que acelera la regeneración celular de la dermis. Su consumo constante regula la producción de grasa en los poros, lo que previene la aparición de brotes de acné y puntos negros. Al mismo tiempo, los ácidos grasos omega-3 presentes en su composición mantienen la piel hidratada, elástica y joven.

Una crema casera para la piel. Canva El impacto en el ánimo se debe a su extraordinaria concentración de triptófano natural. Este aminoácido esencial es el bloque de construcción que el cerebro utiliza para fabricar serotonina, la hormona encargada de regular el bienestar. El cuerpo reduce la ansiedad diaria y experimenta un descanso nocturno mucho más profundo.