La mejor planta de interior para lugares con poca luz: potus o lengua de suegra

Tanto el potus como la lengua de suegra son opciones populares para decorar interiores, pero hay una que es superior para ambientes con poca luz natural.

El potus y la lengua de suegra: las plantas de interior más elegidas en el hogar. Foto: Archivo

Cuando queremos decorar el hogar con plantas de interior hay dos que nunca fallan: el potus y la lengua de suegra. Ambas son resistentes, fáciles de cuidar y aportan un toque verde a cualquier ambiente, algo que todo amante de la jardinería valora. Sin embargo, cada una tiene características diferentes.

Potus o lengua de suegra: cuál conviene elegir El potus se caracteriza por sus hojas verdes en forma de corazón y sus largas ramas colgantes que decoran cualquier estante. Tolera muy bien la semisombra y puede desarrollarse con luz indirecta durante todo el año. Además, crece con rapidez y requiere riegos moderados, siempre dejando secar el sustrato entre una aplicación y otra. Si bien soporta ambientes poco iluminados, su crecimiento será más lento cuando la luz natural sea muy escasa.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas más resistentes que existen. Puede sobrevivir en ambientes con muy poca luz y soporta períodos prolongados sin agua, por lo que resulta ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería o disponen de poco tiempo para los cuidados.

La lengua de suegra es una de las plantas más recomendadas para interiores con poca luz. Foto: Shutterstock Cuál es la mejor para un ambiente con poca luz Si el objetivo es decorar un ambiente con poca luz natural, la lengua de suegra suele ser la mejor alternativa. Su capacidad para adaptarse a espacios oscuros y su bajo mantenimiento la convierten en una de las plantas de interior más recomendadas para departamentos y oficinas. Sus principales cuidados son: