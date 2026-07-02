Plantas con aroma a limón: cuáles elegir para decorar y perfumar el hogar

Cultivar plantas aromáticas en casa es una de las formas más eficientes y ecológicas de refrescar los ambientes sin recurrir a fragancias artificiales o aerosoles. Variedades como el toronjil, el limoncillo o el cidrón aportan un sutil aroma cítrico que se intensifica al rozar, podar o frotar sus hojas.

Para prosperar, estas especies solo necesitan buena ventilación, riego adecuado y ubicarse en rincones con abundante luz natural, como cocinas, ventanas, balcones o terrazas.

Plantas con aroma cítrico Una opción es el toronjil. Esta planta de la familia de la menta destaca por sus hojas verdes intensas y un perfume fresco muy similar al del limón. Se adapta perfectamente a macetas grandes, pero requiere poda constante para controlar su crecimiento expansivo. Sus hojas son ideales para preparar infusiones.

En tanto, el limoncillo es una especie que se desarrolla mejor en exteriores luminosos como patios o balcones. Es ampliamente utilizada tanto en la gastronomía como en la elaboración de tés y esencias.Otra opción es el cidrón o hierbaluisa. Es probablemente la opción con la fragancia cítrica más intensa y definida. Sus hojas conservan muy bien el perfume al secarse, lo que las hace perfectas para armar bolsas aromáticas artesanales. La planta exige espacios abiertos y mucha claridad.

Plantas que desprenden olor a cítrico. También está el tomillo limón. Es la alternativa ideal para espacios reducidos. Por su tamaño compacto, es perfecta para ventanas, repisas o macetas pequeñas. Combina notas cítricas con las virtudes culinarias del tomillo tradicional y requiere un suelo con excelente drenaje.