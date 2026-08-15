Jardinería: cómo mantener las plagas alejadas de las plantas

Un sencillo truco de jardinería permite mantener alejadas las plagas de las plantas de forma orgánica, utilizando ingredientes fáciles de conseguir.

Las plagas en las plantas son uno de los problemas más frecuentes que deben enfrentar quienes hacen jardinería. Pulgones, cochinillas, arañitas y otros insectos pueden dañar las hojas y los tallos si no se detectan a tiempo. Sin embargo, existen algunos trucos sencillos para mantenerlas alejadas.

En primer lugar, es importante revisar con frecuencia las hojas y los tallos de las plantas para detectar la presencia de pequeños insectos o cambios en sus hojas. Identificar el problema en sus primeras etapas permite actuar antes de que la plaga se extienda. Uno de los ingredientes que puede utilizarse para realizar una limpieza preventiva es el jabón neutro, siempre aplicado de manera adecuada.

El jabón neutro puede ser un aliado en el jardín. Foto: Shutterstock Cómo mantener alejadas las plagas Una alternativa casera consiste en preparar una solución de agua y jabón neutro. Para utilizarla correctamente, se pueden seguir estos pasos:

Preparar la mezcla: diluir una pequeña cantidad de jabón líquido neutro en agua y colocar la preparación en un pulverizador.

Aplicar sobre las hojas: rociar suavemente la solución sobre las hojas, especialmente en la parte inferior, donde suelen esconderse algunos insectos.

Probar antes de aplicar: colocar primero una pequeña cantidad en una zona de la planta y observar si genera alguna reacción antes de tratar toda la especie.

Mantener el jardín limpio: retirar con frecuencia las hojas secas y los restos vegetales, ya que pueden convertirse en refugio para diferentes insectos.

Eliminar las partes afectadas: retirar las hojas o tallos que estén muy dañados para evitar que el problema se extienda al resto de la planta. Por qué sirve el jabón neutro contra las plagas El jabón neutro es ideal para plagas porque actúa sobre insectos de cuerpo blando como suelen ser pulgones y cochinillas. Al entrar en contacto con ellos, ayuda a remover la capa protectora que recubre su cuerpo y puede provocar su deshidratación.