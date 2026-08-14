Crece hasta un metro y no ocupa espacio: la planta perfecta para lucir en el balcón

La primavera es el momento ideal para plantar la Gardenia "Crown jewel", una planta enana perfecta para balcones que requiere humedad y sol directo.

Aunque todavía predominen las jornadas frías, los días soleados que anticipan la primavera nos invitan a salir al exterior y comenzar con las labores de jardinería. Esta tarea no se limita a quienes cuentan con un patio: aquellos que tienen un balcón también pueden empezar a planear qué plantas decorarán sus espacios en los meses más calurosos.

Entre las especies más comentadas en redes sociales para espacios reducidos, la Gardenia "Crown Jewel" se posiciona como una de las favoritas. Esto se debe a que tiene un follaje muy atractivo y unas flores que perfuman cualquier ambiente.

Gracias a su tamaño acotado, esta variedad de gardenia es perfecta para cultivar en macetas y lucir en balcones. Foto: Archivo Características de la Gardenia "Crown Jewel" La época ideal para plantar esta gardenia es a comienzos o mediados de la primavera, cuando las temperaturas comienzan a subir. Al ser una especie originaria de climas húmedos y subtropicales, requiere un riego constante (manteniendo el sustrato húmedo, pero sin encharcar) y agradece que se pulverice su follaje periódicamente para mantener la humedad ambiental.

En cuanto a su ubicación, se adapta muy bien al sol de la mañana o a la media sombra luminosa. Si bien necesita varias horas de luz al día para florecer en abundancia, es conveniente protegerla del sol directo del mediodía en verano para evitar que se quemen sus hojas.