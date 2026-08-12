Feng Shui: la planta que recomiendan en los hogares donde hay peleas

Las tensiones cotidianas en el hogar suelen reflejarse en los ambientes y el Feng Shui propone recurrir a la naturaleza para suavizar esas dinámicas. En este contexto, hay una planta que actúa como un símbolo de vitalidad y renovación.

La Dracaena sanderiana, popularmente conocida como bambú de la suerte , es una de las opciones más elegidas para fomentar la estabilidad y la prosperidad en la vivienda.

A pesar de su denominación comercial, esta especie pertenece a la familia de las drácenas y no a la del bambú verdadero. Su popularidad en la decoración holística se debe a su porte vertical, un rasgo que el Feng Shui vincula con el crecimiento constante y la elevación de las vibraciones en el entorno.

Para aprovechar su carga simbólica en momentos de conflicto familiar o de pareja, conviene prestar atención a la ubicación. Los espacios de reunión como el salón principal o el comedor son ideales, ya que allí se concentra la interacción social de la casa. También prospera cerca de ventanas con luz difusa.

Por otro lado, una planta no actúa de forma aislada . Su impacto visual y ambiental disminuye si se ubica en habitaciones saturadas de objetos. Para potenciar una atmósfera tranquila, es clave despejar los pasillos, deshacerse de elementos rotos y mantener el orden general.

Una planta para bajar la tensión.

Retirar las hojas secas o amarillentas refleja el cuidado que se le dedica al propio espacio vital.

Cuidados esenciales

El bambú de la suerte destaca por su adaptabilidad, ya que se desarrolla sin problemas tanto en recipiente con agua como en maceta con tierra.

Sus requerimientos básicos incluyen: luz indirecta, buen drenaje y riegos moderados. En caso de cultivarse en agua, las raíces deben permanecer sumergidas por completo y el agua tiene que cambiarse periódicamente para prevenir bacterias.