Feng Shui: por qué hay que poner la lengua de suegra cerca de la ventana en agosto
Agosto es el mes clave para reubicar la lengua de suegra, según el Feng Shui. Los motivos.
La lengua de suegra, es una de las plantas más elegidas para el interior por su elegancia y resistencia. Sin embargo, en el marco del Feng Shui, su valor trasciende lo estético: se la considera un verdadero escudo protector del hogar.
Esta filosofía recomienda ubicar la planta junto a las aberturas en el mes de agosto.
Lengua de suegra cerca de la ventana
En la disciplina oriental, las ventanas actúan como umbrales por donde ingresa y egresa el flujo vital (Chi). La morfología de la sansevieria, con sus hojas rígidas, erguidas y lanceoladas, evoca conceptos de firmeza y resguardo.
Ubicarla cerca de los ventanales cumple una doble función simbólica. Por un lado, funciona como un filtro visual y energético que resguarda la privacidad e intimidad de la vivienda.
Mientras que además acompaña la circulación del flujo energético, favoreciendo un ambiente armónico y libre de estancamientos.
El tramo final del invierno marca un período de balance y preparación para el cambio de estación. Quienes siguen los preceptos del Feng Shui aprovechan este momento para reorganizar los espacios, deshacerse de lo prescindible y mover plantas clave a zonas de mayor luminosidad.
Reubicar la lengua de suegra en agosto se interpreta así como un gesto intencional para preparar la casa ante la llegada de la primavera.