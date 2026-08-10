Feng Shui: por qué hay que poner la lengua de suegra cerca de la ventana en agosto

La lengua de suegra , es una de las plantas más elegidas para el interior por su elegancia y resistencia. Sin embargo, en el marco del Feng Shui , su valor trasciende lo estético: se la considera un verdadero escudo protector del hogar.

Esta filosofía recomienda ubicar la planta junto a las aberturas en el mes de agosto.

En la disciplina oriental, las ventanas actúan como umbrales por donde ingresa y egresa el flujo vital (Chi). La morfología de la sansevieria, con sus hojas rígidas, erguidas y lanceoladas, evoca conceptos de firmeza y resguardo.

Ubicarla cerca de los ventanales cumple una doble función simbólica . Por un lado, funciona como un filtro visual y energético que resguarda la privacidad e intimidad de la vivienda.

Mientras que además acompaña la circulación del flujo energético, favoreciendo un ambiente armónico y libre de estancamientos.

El tramo final del invierno marca un período de balance y preparación para el cambio de estación. Quienes siguen los preceptos del Feng Shui aprovechan este momento para reorganizar los espacios, deshacerse de lo prescindible y mover plantas clave a zonas de mayor luminosidad.

Reubicar la lengua de suegra en agosto se interpreta así como un gesto intencional para preparar la casa ante la llegada de la primavera.