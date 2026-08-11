Recomendado: para qué sirve poner un vaso con vinagre y orégano sobre la heladera

En el universo de las recetas caseras, surgió con fuerza una tendencia económica y fácil de aplicar: ubicar un recipiente con vinagre blanco y orégano en la parte superior de la heladera . Los que lo recomiendan destacan dos funciones clave.

Los que promueven este truco señalan que esta opción sirve para combatir los aromas fuertes de la cocina y además funciona como un amuleto para renovar las energías de la casa.

En la cultura popular y diversas prácticas de armonización del hogar, la heladera representa la abundancia, la prosperidad y el sustento de la familia. Por este motivo, suele ser el punto elegido para realizar pequeños rituales de limpieza energética.

Al combinar estos dos ingredientes en una zona elevada, se busca un doble impacto. Por un lado, el vinagre blanco actúa disipando la acidez y las fragancias pesadas que suelen concentrarse en el ambiente al cocinar.

Mientras que el orégano libera sus aceites esenciales , aportando un perfume característico. Además esto aporta una sensación de orden y limpieza en un lugar clave de la vivienda.

Quienes siguen corrientes de Feng Shui o tradiciones místicas le atribuyen propiedades para repeler malas vibraciones.

Paso a paso: cómo elaborar el preparado

Para poner en marcha este truco no hace falta calentar la mezcla ni usar herramientas complejas. Solo hay que llenar un vaso de vidrio hasta la mitad con vinagre de alcohol o vinagre blanco y añadir una cucharada sopera de orégano seco.

Luego remover suavemente durante unos segundos para que la hierba se integre y comience a desprender sus compuestos aromáticos.

Colocar el recipiente bien firme sobre la heladera o en un estante elevado de la cocina.