Las plantas de interior exóticas que son fáciles de cuidar y transforman cualquier ambiente

En el diseño de interiores las plantas ya no se consideran un simple adorno, sino que son elementos esenciales para dar vida y frescura a las habitaciones. En este escenario, las variedades de origen tropical y estética exótica se convirtieron en protagonistas.

Lo mejor de esta tendencia es que su espectacularidad visual no está asociada a grandes exigencias. De hecho, son ideales para quienes dan sus primeros pasos en la jardinería .

La mayoría de estas especies se adaptan sin inconvenientes a la vida en departamentos o casas con luz natural indirecta. Al no requerir riegos milimétricos ni atenciones constantes, encajan a la perfección con el ritmo de vida actual, donde el tiempo suele ser un recurso escaso.

Entre las más elegidas está la monstera deliciosa. Su fama se debe a sus imponentes hojas verdes partidas, que aportan una impronta selvática inmediata a cualquier rincón luminoso.

La otra es la calathea, apreciada por el diseño geométrico de su follaje. Presenta un abanico de tonos contrastantes y tiene la particularidad de mover la posición de sus hojas según los estímulos lumínicos del día.

La monstera es una de las plantas ideales para el interior. Foto: Pexels

La tercera opción es la Alocasia Polly, una pieza de diseño natural. Se destaca por sus hojas con forma de flecha, de un tono verde oscuro profundo que contrasta fuertemente con nervaduras blancas muy marcadas.

En tanto, la Strelitzia nicola, también denominada "ave del paraíso gigante", es la opción predilecta para aportar altura. Sus hojas de gran tamaño estilizan los espacios, brindando una estética moderna, limpia y elegante.

Por último, la Pilea peperomioides es conocida popularmente por sus hojas completamente circulares que cuelgan de tallos delgados. Su estructura geométrica y compacta la volvió una de las variedades más buscadas en redes sociales.

A pesar de sus diferencias estéticas, este grupo de plantas comparte una ventaja: no hace falta ser un experto para lograr que crezcan sanas. Para garantizar su bienestar durante todo el año, solo basta con cumplir tres reglas de oro: asegurarles una buena iluminación, pero sin sol directo, moderar el riego esperando a que el sustrato se seque un poco, y utilizar macetas que cuenten con un drenaje eficiente para evitar que el agua se estanque en las raíces.