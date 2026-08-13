Cinco plantas que prosperan en ambientes húmedos y cómo cuidarlas dentro de casa

La primera señal suele ser una mancha oscura junto a una ventana, detrás de un mueble o en el techo del baño. Frente a ese problema, sumar vegetación puede parecer una solución sencilla. Sin embargo, elegir plantas para zonas húmedas exige separar su valor ornamental de lo que realmente pueden hacer contra el moho.

La hiedra inglesa, el lirio de la paz, el helecho de Boston, la lengua de suegra y la zamioculca toleran condiciones distintas y algunas se sienten cómodas donde hay vapor. Eso no significa que funcionen como deshumidificadores domésticos. De hecho, las plantas también liberan agua por transpiración: una guía de la Universidad de Minnesota recomienda agruparlas para elevar la humedad a su alrededor cuando el aire está seco.

La hiedra inglesa se adapta a la luz indirecta o tenue y conviene regarla cuando la parte superior del sustrato comienza a secarse. El lirio de la paz prefiere claridad filtrada y un suelo ligeramente húmedo, mientras que el helecho de Boston necesita mayor constancia: agradece el vapor, la luz suave y un sustrato que no llegue a secarse por completo.

Las tres pueden instalarse en baños luminosos o cocinas ventiladas, siempre dentro de macetas con drenaje y sin agua estancada. La Royal Horticultural Society incluye helechos y espatifilos entre las especies adecuadas para baños porque soportan ese microclima, no porque resuelvan la humedad del edificio.

La lengua de suegra y la zamioculca resultan apropiadas para quienes buscan plantas menos exigentes. Ambas almacenan agua y sufren más por el riego excesivo que por una pausa entre riegos. La primera tolera diferentes niveles de luz; la segunda puede vivir con poca claridad, aunque crecerá mejor cerca de una ventana sin sol intenso.

También hay que considerar a los animales domésticos: la ASPCA advierte que el lirio de la paz y la zamioculca contienen cristales que pueden provocar dolor, babeo e irritación si perros o gatos las mastican. Lo prudente es mantenerlas fuera de su alcance.

La medida que realmente ayuda a prevenir el moho

El punto central está en medir el ambiente, no en contar macetas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan mantener la humedad relativa de la vivienda en 50% o menos durante todo el día. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cuya guía fue actualizada en febrero de 2026, sitúa el rango ideal entre 30% y 50% y recomienda no superar el 60%. La exposición a espacios húmedos y con moho puede causar congestión, tos, irritación ocular o sibilancias, además de agravar síntomas en personas con asma, alergias o enfermedades pulmonares.

Un higrómetro permite detectar el problema antes de que las paredes lo hagan visible. Si la lectura es elevada, conviene encender el extractor al cocinar o ducharse, abrir las ventanas cuando sea posible y utilizar aire acondicionado o deshumidificador si hace falta. También deben repararse goteras y pérdidas de cañerías, además de secar los materiales mojados dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Cuando ya existe moho, las superficies duras pueden limpiarse con agua y detergente y luego secarse por completo; los materiales porosos dañados podrían requerir reemplazo. Ante una zona extensa, olor persistente o síntomas respiratorios, corresponde consultar a un profesional. Las plantas decoran y acompañan, pero controlar el agua es lo que protege la vivienda.