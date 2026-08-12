Ideal para el balcón: la planta que soporta el frío y necesita dos horas de sol

Conocé la hiedra, la planta que embellece el balcón y soporta el frío, necesitando solo dos horas de sol directo para un crecimiento óptimo.

Sumar plantas al balcón es un recurso ideal para llenar de vida el hogar, incluso durante la época invernal. Para aquellos espacios que no disponen de luz solar abundante, existe una planta resistente al frío que prospera en zonas de menor exposición.

La planta para el balcón Entre las opciones más destacadas figura la hiedra (Hedera helix), una especie trepadora y colgante de desarrollo veloz que resulta perfecta para revestir paredes, barandillas o jardineras sin restar espacio útil.

La planta ideal para balcón. Su cualidad principal radica en su versatilidad porque es una especie que se adapta sin inconvenientes al cultivo en maceta y, al encontrar un soporte adecuado, sus tallos se expanden con facilidad. Además, soporta muy bien las bajas temperaturas, conservando su verdor característico a lo largo del año.

La planta necesita rincones bien iluminados, tolerando unas dos horas diarias de sol directo (de preferencia por la mañana). Se aconseja resguardarla de la radiación solar intensa del mediodía o la tarde para evitar que sus hojas se dañen o amarilleen.

Cuidados Hay que asegurarse de usar un contenedor con orificios en la base para impedir el encharcamiento, factor que pudre las raíces. Aplicar agua solo cuando la capa superior de la tierra se perciba seca.