Cómo cuidar un potus para que crezca frondoso y tenga hojas más grandes

Una guía verde que se alarga sobre un estante no siempre es señal de que el potus está creciendo bien. Cuando los tallos avanzan, pero las hojas salen pequeñas, pierden sus manchas o quedan muy separadas, la planta suele estar mostrando que necesita cambios concretos en su ambiente y no una receta milagrosa.

El potus, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, tolera interiores con poca luz y ciertos descuidos, aunque esa resistencia tiene límites. Para conservar el color y formar un follaje más compacto, necesita claridad abundante, temperaturas estables y un sustrato con buen drenaje. Sobrevivir en un rincón oscuro no equivale a desarrollarse con vigor.

El mejor lugar es cerca de una ventana luminosa, protegido de los rayos directos intensos por una cortina liviana. Si estuvo durante meses en penumbra, el traslado debe hacerse de manera gradual para evitar quemaduras. Girar la maceta cada una o dos semanas ayuda a que el crecimiento no se incline hacia un solo lado, mientras que limpiar el polvo con un paño húmedo mejora el aprovechamiento de la luz.

Hay otro detalle decisivo: cuando la guía trepa por un tutor, una tabla o un soporte apto para raíces aéreas , puede producir hojas maduras de mayor tamaño. Si cuelga libremente, suele conservar un aspecto más juvenil.

No existe una frecuencia universal de cinco, siete o diez días. La temperatura, la luz, el tamaño de la maceta y la época del año modifican la velocidad con la que se seca la tierra. Antes de agregar agua, conviene introducir un dedo unos dos o tres centímetros: si esa capa todavía está húmeda, hay que esperar.

Cuando se seca, se riega de forma abundante hasta que el excedente salga por los orificios y luego se vacía el plato. Mantener las raíces permanentemente mojadas favorece la pudrición; las manchas oscuras, los bordes negros y el amarilleo pueden advertir exceso de humedad. En cambio, hojas caídas y tierra muy seca suelen indicar falta de agua.

Poda y nutrientes para recuperar una planta despareja

Los tallos largos y con pocos brotes pueden cortarse apenas por encima de un nudo, punto desde el cual la planta tiene capacidad de ramificar. Esos segmentos también sirven para multiplicarla: basta con realizar el corte por debajo de un nudo, retirar la hoja inferior y colocar el extremo en agua limpia hasta que aparezcan raíces. Para lograr una maceta más tupida, los esquejes enraizados pueden plantarse junto al ejemplar original. El fertilizante no reemplaza la luz ni corrige un mal riego. Durante el crecimiento activo puede aplicarse un producto equilibrado para plantas de interior, diluido según la etiqueta o a media dosis; en invierno, o si el potus casi no genera hojas nuevas, es preferible reducirlo o suspenderlo.

Tampoco hace falta cambiar de maceta todos los años. El trasplante se justifica cuando las raíces rodean el pan de tierra, salen por los agujeros o el sustrato se seca demasiado rápido; en ese caso alcanza con subir un tamaño y utilizar una mezcla aireada. Por último, el potus debe quedar fuera del alcance de niños, gatos y perros: contiene cristales insolubles de oxalato de calcio y, si se mastica, puede causar irritación bucal, salivación, vómitos o dificultad para tragar. Con una ubicación luminosa, riego atento y poda oportuna, su crecimiento responde mejor que con cualquier truco aislado.