Las 5 plantas indispensables en el hogar para atraer la abundancia este año
El Feng Shui afirma que las plantas adecuadas transforman la energía del hogar. Estas 5 plantas son indispensables.
Elegir las plantas correctas atrae la suerte y protege cada espacio de las malas vibras cotidianas. Si quieres atraer dinero a tu vida en lo que queda de 2026, coloca estas plantas en tu sala o entrada, según el Feng Shui.
Las plantas ideales para atraer abundancia y equilibrio al hogar
El árbol del dinero simboliza la prosperidad, el crecimiento y las nuevas oportunidades de trabajo. El mejor lugar para colocarlo es la entrada principal, la sala o tu mesa de oficina. Esta planta no es apta para el baño, pero sí resulta segura para perros y gatos.
La planta de jade atrae la abundancia, la estabilidad económica y la gran fortuna a tu vida. Debes ubicarla cerca de la puerta de acceso, en el despacho o al sureste del espacio. Mantén esta opción lejos de tus mascotas, pues resulta tóxica para perros y gatos.
El bambú de la suerte representa el crecimiento constante, la buena suerte y el equilibrio interior. Su sitio ideal es el recibidor del hogar, la sala de estar o sobre el escritorio. Esta planta verde también exige precaución por ser perjudicial para la salud de los animales.
La lengua de suegra destaca por proyectar firmeza, protección y gran estabilidad en el ambiente cotidiano. El espacio más adecuado para situarla es el exterior de la entrada principal o junto a la puerta. Esta planta actúa como un escudo natural contra toda la mala energía del entorno.
El lirio de la paz aporta una sensación directa de armonía y descanso en los interiores. Los dormitorios, salones y zonas de relajación con luz indirecta son sus ubicaciones más recomendadas. Colocar esta hermosa planta en casa ayuda a crear un espacio lleno de calma diaria.