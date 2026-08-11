Las 5 plantas indispensables en el hogar para atraer la abundancia este año

El Feng Shui afirma que las plantas adecuadas transforman la energía del hogar. Estas 5 plantas son indispensables.

Elegir las plantas correctas atrae la suerte y protege cada espacio de las malas vibras cotidianas. Si quieres atraer dinero a tu vida en lo que queda de 2026, coloca estas plantas en tu sala o entrada, según el Feng Shui.

Las plantas ideales para atraer abundancia y equilibrio al hogar El árbol del dinero simboliza la prosperidad, el crecimiento y las nuevas oportunidades de trabajo. El mejor lugar para colocarlo es la entrada principal, la sala o tu mesa de oficina. Esta planta no es apta para el baño, pero sí resulta segura para perros y gatos.

Fuente: Shutterstock La planta de jade atrae la abundancia, la estabilidad económica y la gran fortuna a tu vida. Debes ubicarla cerca de la puerta de acceso, en el despacho o al sureste del espacio. Mantén esta opción lejos de tus mascotas, pues resulta tóxica para perros y gatos.

El bambú de la suerte representa el crecimiento constante, la buena suerte y el equilibrio interior. Su sitio ideal es el recibidor del hogar, la sala de estar o sobre el escritorio. Esta planta verde también exige precaución por ser perjudicial para la salud de los animales.

Dónde ubicarla, según el Feng Shui. Shutterstock La lengua de suegra destaca por proyectar firmeza, protección y gran estabilidad en el ambiente cotidiano. El espacio más adecuado para situarla es el exterior de la entrada principal o junto a la puerta. Esta planta actúa como un escudo natural contra toda la mala energía del entorno.