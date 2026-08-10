Las 4 plantas ideales para patio y balcón que cambian el aspecto de tu casa

Guía de plantas de exterior: 4 opciones para un balcón elegante. Decora tu jardín con estas plantas resistentes y fáciles de cuidar.

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Las plantas aportan frescura inmediata a tu balcón, patio y jardín. Elegir especies resistentes cambia la apariencia de tu casa con poco esfuerzo.

Cuatro plantas ideales para renovar tu balcón o patio El olivo en maceta aporta un estilo mediterráneo muy buscado. Esta especie soporta el sol directo y requiere riegos espaciados para crecer sano.

La lavanda llena de aroma y color los bordes del jardín. Necesita mucha luz natural y un suelo que drene bien la humedad.

El jazmín trepador resulta perfecto para cubrimientos en paredes y galerías. Sus flores blancas desprenden perfume fresco durante gran parte del año.

La hortensia destaca por sus flores grandes en tonos azules y rosas. Prefiere lugares con sombra parcial y un riego constante en épocas calurosas.