Por qué recomiendan poner una cinta roja en la lengua de suegra

Más allá de sus beneficios ornamentales, la lengua de suegra se convierte en un símbolo ancestral para los hogares.

El uso ritual de la Sansevieria, conocida como lengua de suegra, ha sumado un nuevo elemento en los hogares: la incorporación de una cinta roja en sus hojas. Esta costumbre combina la presencia de una de las plantas de interior más resistentes con un símbolo ancestral de resguardo y buena fortuna.

El significado de la cinta en la lengua de suegra Aunque se trata de una tradición sin sustento científico, dentro del folclore y las creencias energéticas el tono rojo representa la vitalidad, la fuerza y la protección frente a vibraciones pesadas o envidias.

Al colocarlo sobre la planta, se busca potenciar su función como “escudo” en la vivienda.

Entre los motivos más habituales para adoptar este ritual destacan la creación de un filtro simbólico en los puntos de acceso a la casa. Promover una atmósfera de calma y bienestar familiar y utilizar el amuleto como un recordatorio visual de prosperidad.

Para evitar dañar la planta, la recomendación general es atar la cinta de forma holgada en la base de una de sus pencas más firmes, permitiendo que la hoja continúe su crecimiento natural sin presiones.