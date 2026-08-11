Lengua de suegra: cómo limpiar sus hojas y asegurar su crecimiento

Aunque la lengua de suegra es resistente, acumula polvo fácilmente. Cómo limpiarla de forma correcta sin dañarla.

Entre los cuidados habituales de jardinería, muchas veces se pasa por alto la limpieza de las hojas en las plantas de interior. Un claro ejemplo es la lengua de suegra o Sansevieria, una especie sumamente noble y resistente que, si recibe una rutina básica de mantenimiento, puede desarrollarse mucho más fuerte y vistosa.

El truco para limpiar las hojas de la lengua de suegra Con el paso del tiempo, la lengua de suegra va acumulando polvo y suciedad ambiental sobre su superficie. Esto no solo afecta su aspecto estético, sino que crea una capa opaca que dificulta la fotosíntesis y evita que la planta aproveche correctamente la luz del sol. Por eso, se recomienda realizar una limpieza periódica.

Truco de jardinería: limpiar regularmente las hojas de tu lengua de suegra. Shutterstock Para hacerlo sin dañarla, el método es muy sencillo:

Utilizar un paño suave o una esponja limpia, apenas humedecida con agua a temperatura ambiente.

Sostener cada hoja desde la base con una mano para darle firmeza y evitar que se doble o se quiebre.

Pasar el paño con suavidad desde la base hacia la punta, limpiando tanto el frente como el dorso de la hoja. Qué hacer para que la lengua de suegra crezca fuerte y sana Además de mantener sus hojas libres de polvo, la Sansevieria trifasciata necesita cumplir con dos condiciones fundamentales para desarrollarse al máximo: