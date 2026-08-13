Las plantas de interior que evitan que salga moho en las paredes

Más allá de su valor estético, las plantas dentro del hogar funcionan como un regulador natural del microclima. Ciertas especies se destacan por su habilidad para capturar las partículas de agua en suspensión, mitigando la humedad relativa en sectores sensibles.

Mantener controlados los índices de humedad es determinante para evitar un ambiente propicio para el moho y microorganismos dañinos.

Entre las aliadas para purificar está la hiedra inglesa. Es una especie que se destaca por su alta capacidad para absorber vapores y filtrar esporas fúngicas suspendidas en el aire, ideal para zonas poco ventiladas.

Además, necesita iluminación indirecta y un sustrato apenas húmedo sin saturar. Lucen especialmente bien en soportes elevados o macetas colgantes.

Helecho, una de las plantas para combatir el moho.

Otra opción es el lirio de la paz. Esta planta neutraliza el exceso de condensación y equilibra el ambiente en recintos con constante uso de agua.

La especie prospera con luz difusa y riegos aplicados solo cuando la superficie del sustrato pierde humedad. Limpiar periódicamente el polvo de sus hojas garantiza su eficiencia funcional.

La tercera opción es el Helecho de Boston. Es especialista en zonas saturadas por vapor denso, como lavaderos o salas de baño. Exige ambientes frescos y luz filtrada. Su tierra debe permanecer fresca sin llegar al encharcamiento, apreciando la pulverización de agua en sus frondas durante periodos secos.

La condensación descontrolada no solo arruina la estética de la casa, sino que estimula la aparición de mohos y ácaros. La exposición continuada a estas esporas puede desencadenar diversas complicaciones físicas, especialmente en niños, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos.

Para potenciar el efecto deshumidificador de las plantas, se aconseja combinar la presencia de estas especies con ventilación cruzada diaria y la limpieza periódica de las áreas con tendencias a la acumulación de condensación.