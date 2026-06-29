Barrera verde: las tres plantas que son efectivas para ahuyentar las cucarachas

Descubre qué plantas utilizar como barrera verde para mantener alejadas a las indeseadas cucarachas de tu hogar de forma efectiva.

Las cucarachas son los huéspedes menos deseados del hogar. Ante el primer avistamiento, el impulso común es vaciar un aerosol químico, pero existe una alternativa mucho más estética, económica y ecológica para mantenerlas a raya. Se trata de las plantas.

Plantas para ahuyentar cucarachas Las plantas aromáticas, gracias a sus aceites esenciales y compuestos volátiles, funcionan desde como escudos naturales, ya que su olor les resulta intolerable a estos insectos o interfiere con su sistema olfativo.

Estas plantas actúan como una excelente medida preventiva.

Lavanda, una de las plantas para repeler las cucarachas. Wikipedia La lavanda es la más estética y adaptable. Sus flores contienen linalool y acetato de linalilo, dos componentes que repelen a los insectos. Se pueden colocar en las ventanas, accesos o terrazas. También se pueden colocar flores en bolsitas de tela dentro de las alacenas.

Por su parte, el mentol que desprenden las hojas de menta es altamente tóxico para las cucarachas, obligándolas a cambiar de rumbo. Es ideal para tener en una maceta sobre la mesada, cerca de la bacha o en el alféizar de la ventana, que son las zonas críticas de la cocina.