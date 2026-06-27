Las plantas trepadoras ideales para el invierno

Las plantas trepadoras siguen siendo protagonistas del paisajismo , la decoración y el diseño de jardines durante el invierno . En Mendoza , varias especies mantienen follaje , otras ofrecen una estructura ornamental muy atractiva y todas ayudan a cubrir paredes, cercos y pérgolas con escaso mantenimiento y bajo consumo de agua.

La hiedra (Hedera helix) es una de las especies más utilizadas en jardines porque conserva su follaje durante todo el año, soporta heladas moderadas y cubre rápidamente paredes y medianeras.

La parra virgen es una de las trepadoras más utilizadas para cubrir fachadas, muros y pérgolas gracias a su rápido crecimiento y su intenso color otoñal.

El jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) mantiene hojas brillantes incluso en invierno y en primavera produce una abundante floración blanca muy perfumada. En jardines mendocinos suele utilizarse para cubrir pérgolas y cercos soleados.

La glicina (Wisteria sinensis) pierde sus hojas durante los meses fríos, pero sus ramas retorcidas aportan una estructura muy apreciada por paisajistas y arquitectos. A fines del invierno comienza a preparar una de las floraciones más espectaculares del jardín.

La parra virgen (Parthenocissus quinquefolia) también entra en reposo, aunque antes ofrece uno de los colores otoñales más intensos.

La glicina aporta estructura al jardín durante el invierno y una floración espectacular en la nueva temporada.

La madreselva (Lonicera japonica) completa la selección gracias a su rusticidad y su capacidad para atraer abejas y mariposas cuando florece.

Cómo elegir la especie según el jardín

No todas las plantas trepadoras funcionan igual. La hiedra se adapta mejor a sectores de semisombra, mientras que el jazmín de leche y la glicina necesitan varias horas de sol para desarrollarse correctamente.

Hiedra, jazmín de leche, glicina y otras trepadoras mantienen color, textura y estructura durante el invierno, consolidándose como grandes aliadas del paisajismo y la decoración de jardines en Mendoza. @mgsimonovich

En Mendoza, viveristas y especialistas en paisajismo recomiendan elegir especies adaptadas al clima árido y a las heladas habituales. Una planta correctamente ubicada consume menos agua, requiere menos mantenimiento y permanece saludable durante muchos años.

Por qué siguen siendo una apuesta segura

Además de mejorar la decoración del jardín, las plantas trepadoras permiten cubrir medianeras, generar privacidad, proteger muros del sol y reducir la temperatura sobre pérgolas durante el verano.

Su versatilidad explica por qué continúan apareciendo entre las principales tendencias de diseño de exteriores. Combinadas con lavandas, gramíneas ornamentales, romeros o olivos, crean composiciones equilibradas que funcionan durante las cuatro estaciones y se adaptan muy bien a las condiciones climáticas de Mendoza.

FUENTE: Royal Horticultural Society (RHS) Homes & Gardens Missouri Botanical Garden Royal Botanic Gardens Kew INTA Argentina