La selección de los paisajistas: 11 combinaciones de plantas que funcionan todo el año

Los jardin es más admirados no siempre están llenos de flores. Muchos paisajistas trabajan con combinaciones de árboles, arbustos, gramíneas y plantas aromáticas que mantienen interés visual durante todo el año. Estas once fórmulas se repiten en proyectos de distintos países y se adaptan especialmente bien al clima de Mendoza .

1. Olivo + Lavanda. El clásico mediterráneo. El gris plateado del olivo contrasta con los tonos violáceos de la lavanda y genera un aspecto elegante durante todo el año.

2. Aguaribay + Gramíneas ornamentales. Una de las fórmulas más utilizadas en jardin es xerófilos. El movimiento de las gramíneas complementa la copa amplia del árbol.

Olivo y lavanda, una de las combinaciones más utilizadas.

3. Ciprés italiano + Romero. Verticalidad y aroma. Funciona muy bien en accesos, senderos y patios pequeños.

4. Olivo + Santolina. Dos especies de bajo consumo de agua que comparten colores plateados y aspecto mediterráneo.

Olivos y lavandas forman una de las combinaciones más utilizadas en jardines mediterráneos de todo el mundo. En tanto que las gramíneas ornamentales aportan movimiento y textura incluso durante el invierno. @mgsimonovich

Las favoritas para jardines modernos

5. Liquidámbar + Stipa tenuissima. Los colores otoñales del árbol se combinan con las texturas suaves de las gramíneas.

6. Boj + Lavanda. Una mezcla clásica entre formas geométricas y vegetación más libre.

7. Nandina + Gramíneas ornamentales. Los tonos rojizos de la nandina aportan color incluso durante el invierno.

8. Jacarandá + Agapantos. Una de las asociaciones más utilizadas en espacios públicos por la combinación de floraciones azules y violetas.

Las mejores para Mendoza

9. Algarrobo + Romero rastrero. Resistencia al frío, bajo consumo de agua y mínima necesidad de mantenimiento.

10. Chañar + Lavanda. Una combinación que une especies adaptadas a climas secos con un fuerte atractivo visual.

11. Álamo + Gramíneas altas. Ideal para terrenos amplios. El contraste entre altura y movimiento genera paisajes muy expresivos.

Los álamos aportan altura y estructura, mientras que las gramíneas altas suman movimiento y textura incluso durante el invierno. Vivero Alma botánica

Estas combinaciones tienen algo en común: funcionan más allá de las flores. Se apoyan en texturas, formas, follajes, colores permanentes y estructuras vegetales capaces de mantener atractivo visual durante las cuatro estaciones. Por eso aparecen cada vez más en jardines contemporáneos, especialmente en regiones secas como Mendoza.