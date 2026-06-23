Cuándo es el mejor momento para regar las plantas en invierno y evitar daños

Conocé cuándo regar tus plantas en invierno para evitar que el frío y la falta de cuidados dañen tus ejemplares.

Los días de frío plantean varios desafíos para los amantes de la jardinería. Algunas plantas comienzan a verse decaídas, con hojas amarillas o marrones, y muchas veces esto tiene relación con el riego que les damos.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que los hábitos que manteníamos en los días de calor deben cambiar, ya que las condiciones son diferentes. En las plantas de interior se suma un factor importante, que es la calefacción en los hogares, mientras que en las plantas de exterior debemos enfrentarnos a las heladas, por lo que el momento del día en que se rieguen debe ser preciso.

Riego en las plantas de interior Antes de regar las plantas de interior, siempre debemos verificar la tierra. No se debe regar simplemente por rutina y, para esto, se puede introducir un palito: si sale seco, es momento de agregar agua. Sin embargo, en el caso de las plantas tropicales, también es recomendable pulverizar agua alrededor sin mojar las hojas, ya que la calefacción suele resecar el ambiente.

Riego en plantas de exterior Para las plantas de exterior, los expertos en jardinería recomiendan regarlas por la mañana, antes del descenso de la temperatura que suele darse durante la noche. Esto puede evitar que las raíces se hielen. Además, es importante verificar que las macetas tengan un buen drenaje para evitar encharcamientos y posibles congelamientos. En los días más fríos, incluso, es recomendable no regar si no es necesario.