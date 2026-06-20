Mucho verde y pocos cuidados: las plantas de interior más resistentes

Si buscas sumar verde a tu hogar sin complicaciones, estas tres plantas de interior son ideales por su bajo requerimiento de riego y fácil mantenimiento.

Las plantas de interior se han convertido en un elemento clave para la decoración del hogar. Con sus formas, texturas y colores pueden hacer que cualquier espacio vacío se vuelva un lugar único.

Además, la mayoría de las plantas que se pueden adaptar al interior no necesitan grandes cuidados por lo que se convierten en grandes aliadas para los principiantes en jardinería o personas que viven solas. Para armar tu propio micro jardín y llenar la casa de verde, te recomendamos tres especies.

La planta que sigue creciendo incluso en ambientes calefaccionados Una de las plantas de interior más buscadas para el invierno es el gomero. Una planta versátil que puede adaptarse tanto a exteriores como interiores. En el jardín, puede convertirse en un árbol pero dentro de casa, es una especie que podemos tenerla hasta en agua. En este caso, se debe cambiar el agua cada dos semanas aproximadamente. En el caso de tenerla en tierra, se recomienda regar cada 15 días.

El crecimiento del gomero está estrechamente relacionado con el tamaño de la maceta. Foto: Shutterstock Una clásica de interior que se adapta a casi todo La malamadre también es una planta clásica que no puede faltar en casa. Es ideal para decorar estantes, alacenas o en macetas colgantes. Cualquier rincón cambia después de tener una de estas plantas. Las hojas finas, verdes y alargadas aportan movimiento y luminosidad al espacio. Además, es una planta muy resistente que casi no necesita riegos.

La malamadre es fácil de cuidar y se reproduce de manera sencilla. Foto: Shutterstock La planta plumosa que tolera el aire seco del invierno A diferencia de los helechos tradicionales, el Asparagus mantiene el aspecto ligero y plumoso que tanto se busca en la decoración de interiores, pero con una resistencia mucho mayor. Esta planta se adapta muy bien a los ambientes calefaccionados y al aire seco que suele predominar durante el invierno.