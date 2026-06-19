Cómo limpiar la parrilla antes del asado: los secretos para que quede impecable sin esfuerzo
Con un simple truco casero, podés dejar la parrilla impecable y lista para ese asado que tanto esperás.
Una parrilla limpia puede ser un sinónimo de buen asado. Aunque parezca algo menor, cuando la parilla tiene grasa quemada, acumula bacterias que pueden alterar el sabor de los alimentos. En este sentido, la limpieza pre asado es sumamemente importante y podemos hacerla con un ingrediente sencillo.
El asado siempre se empieza de la misma forma: prendiendo el fuego y calentando la parrilla. En este paso es donde se realiza la limpieza con media cebolla. El jugo de esta verdura tiene compuestos con propiedades antibacterianas, como el disulfuro de alilo, que ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias en la superficie. A esto se suma que, al ser un producto natural, no deja residuos químicos que puedan alterar el sabor de las próximas carnes.
Paso a paso: cómo hacer la limpieza
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Calentar bien la estructura: los fierros deben estar calientes para que la grasa vieja comience a ablandarse.
- Cortar la cebolla a la mitad: no hace falta sacar la cáscara.
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Pincharla con firmeza y fregar: con un tenedor largo se pasa por los fierros de punta a punta.
- El toque final: se termina de repasar la parrilla con un poco de diario.
Una vez terminado el asado, también se puede realizar el mismo procedimiento para ya dejar la parrilla lista para el próximo uso. Sin gastar dinero y con pocos ingredientes, podés cuidar la higiene y mejorar el sabor de tu comida.