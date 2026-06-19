Cómo limpiar la parrilla antes del asado: los secretos para que quede impecable sin esfuerzo

Una parrilla limpia puede ser un sinónimo de buen asado . Aunque parezca algo menor, cuando la parilla tiene grasa quemada, acumula bacterias que pueden alterar el sabor de los alimentos. En este sentido, la limpieza pre asado es sumamemente importante y podemos hacerla con un ingrediente sencillo.

El asado siempre se empieza de la misma forma: prendiendo el fuego y calentando la parrilla. En este paso es donde se realiza la limpieza con media cebolla. El jugo de esta verdura tiene compuestos con propiedades antibacterianas, como el disulfuro de alilo, que ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias en la superficie. A esto se suma que, al ser un producto natural, no deja residuos químicos que puedan alterar el sabor de las próximas carnes.