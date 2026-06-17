Cuál es la diferencia entre un potus trepador y uno colgante

El potus puede crecer trepando o colgando. Aunque es la misma planta, cada forma modifica el tamaño y aspecto de sus hojas.

El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, muchas personas notan una curiosa diferencia: algunos ejemplares crecen dejando caer sus ramas, mientras que otros se desarrollan hacia arriba, trepando por tutores, troncos o paredes.

Qué sucede cuando el potus trepa En la naturaleza, el potus es una planta trepadora. Sus raíces aéreas le permiten adherirse a troncos y otras superficies para buscar más luz.

Cuando cuenta con un tutor, una pared o un soporte adecuado, la planta suele producir hojas más grandes, con colores más intensos y un aspecto más vigoroso. Esto ocurre porque está creciendo de una forma más parecida a la que tendría en su hábitat natural.

El potus puede crecer de forma trepadora o colgante según el espacio disponible. Foto: Shutterstock Cómo es el crecimiento colgante Cuando se cultiva en macetas colgantes o en estantes altos, el potus deja caer sus tallos en cascada. Esta forma de crecimiento es muy utilizada en decoración porque permite aprovechar espacios y crear un efecto visual atractivo.

Sin embargo, las hojas suelen mantenerse más pequeñas que las de un ejemplar trepador. Esto no significa que la planta esté enferma o tenga problemas, sino que está destinando su energía a alargar los tallos en lugar de desarrollar hojas más grandes