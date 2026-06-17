Cuál es la diferencia entre un potus trepador y uno colgante
El potus puede crecer trepando o colgando. Aunque es la misma planta, cada forma modifica el tamaño y aspecto de sus hojas.
El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, muchas personas notan una curiosa diferencia: algunos ejemplares crecen dejando caer sus ramas, mientras que otros se desarrollan hacia arriba, trepando por tutores, troncos o paredes.
Qué sucede cuando el potus trepa
En la naturaleza, el potus es una planta trepadora. Sus raíces aéreas le permiten adherirse a troncos y otras superficies para buscar más luz.
Cuando cuenta con un tutor, una pared o un soporte adecuado, la planta suele producir hojas más grandes, con colores más intensos y un aspecto más vigoroso. Esto ocurre porque está creciendo de una forma más parecida a la que tendría en su hábitat natural.
Cómo es el crecimiento colgante
Cuando se cultiva en macetas colgantes o en estantes altos, el potus deja caer sus tallos en cascada. Esta forma de crecimiento es muy utilizada en decoración porque permite aprovechar espacios y crear un efecto visual atractivo.
Sin embargo, las hojas suelen mantenerse más pequeñas que las de un ejemplar trepador. Esto no significa que la planta esté enferma o tenga problemas, sino que está destinando su energía a alargar los tallos en lugar de desarrollar hojas más grandes
Cuál conviene elegir
No existe una opción mejor que la otra. Todo dependerá del espacio disponible y del efecto que se busque en el hogar.
- Si querés hojas más grandes y un crecimiento más cercano al natural, lo ideal es utilizar un tutor o soporte vertical.
- Si preferís una planta decorativa que caiga desde una repisa o una maceta elevada, el crecimiento colgante es una excelente alternativa.