Las plantas de interior que mejor resisten la calefacción durante el invierno
El calor de la calefacción puede dañar las plantas de interior; la elección de especies resistentes es clave para evitar hojas amarillas y puntas secas.
Los días fríos nos obligan a prender la calefacción en casa y algunas plantas de interior pueden sufrir con el calor. El aire seco y las temperaturas elevadas pueden hacer que las hojas se vuelvan amarillas o con las puntas secas.
Para evitar esto y seguir trabajando la jardinería dentro del hogar inclusive en invierno, hay que elegir bien las especies que vamos a usar para decorar el hogar.
Zamioculca, ideal para principiantes
Es una de las plantas de interior más resistentes a los ambientes del hogar en invierno. La Zamioculca tolera la falta de humedad y requiere riegos espaciados, lo que la hace una planta ideal para los principiantes en jardinería.
Potus y suculentas, un clásico infalible
Las plantas de interior clásicas también son resistentes en invierno. Estas plantas están evolutivamente preparadas para soportar el calor seco y la falta de humedad en el aire. Se adaptan sin problemas a ambientes interiores.
Sansevieria, la más resistente
Un motivo más por el cual tener una lengua de suegra en el hogar. Esta planta es una de las más recomendadas para ambientes calefaccionados. Tolera el aire seco, necesita pocos riegos y soporta muy bien los cambios de temperatura.
Algunos cuidados que necesitan todas las plantas de interior en invierno
A pesar de que estas plantas de interior sean las ideales para decorar el hogar cuando necesitamos prender la calefacción, tenemos que tener alguna serie de cuidados. Uno de ellos es evitar el contacto directo. Ninguna planta debe colocarse justo encima o al lado de la calefacción. Además, siempre debemos vigilar que el sustrato no se seque por completo.