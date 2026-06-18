Las plantas de interior que mejor resisten la calefacción durante el invierno

El calor de la calefacción puede dañar las plantas de interior; la elección de especies resistentes es clave para evitar hojas amarillas y puntas secas.

Los días fríos nos obligan a prender la calefacción en casa y algunas plantas de interior pueden sufrir con el calor. El aire seco y las temperaturas elevadas pueden hacer que las hojas se vuelvan amarillas o con las puntas secas.

Para evitar esto y seguir trabajando la jardinería dentro del hogar inclusive en invierno, hay que elegir bien las especies que vamos a usar para decorar el hogar.

Zamioculca, ideal para principiantes Es una de las plantas de interior más resistentes a los ambientes del hogar en invierno. La Zamioculca tolera la falta de humedad y requiere riegos espaciados, lo que la hace una planta ideal para los principiantes en jardinería.

Potus y suculentas, un clásico infalible Las plantas de interior clásicas también son resistentes en invierno. Estas plantas están evolutivamente preparadas para soportar el calor seco y la falta de humedad en el aire. Se adaptan sin problemas a ambientes interiores.

Sansevieria, la más resistente Un motivo más por el cual tener una lengua de suegra en el hogar. Esta planta es una de las más recomendadas para ambientes calefaccionados. Tolera el aire seco, necesita pocos riegos y soporta muy bien los cambios de temperatura.