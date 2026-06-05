Tres plantas de interior que decoran y son perfectas para principiantes

Las plantas de interior son una excelente opción para la decoración del hogar, ya que aportan vida, color y calidez a todos los ambientes. Aunque su cuidado a veces representa un desafío, existen ciertas variedades ideales para quienes recién se inician en la jardinería .

La primer planta es una clásica que ya es un infaltable en todos los hogares: la Sansevieria. Se trata de una de las plantas de interior más fuertes que existen. Se destaca por sus hojas alargadas y rígidas que quedan perfecta para todos los rincones. Soporta la falta de luz directa, el aire seco de los ambientes calefaccionados y los olvidos frecuentes de riego.

La espada de San Jorge destaca por sus hojas alargadas y su gran resistencia a la falta de luz y de riego. Foto: Archivo

La sansevieria tiene grandes propiedades energéticas que ayudan al hogar Foto: Shutterstock

El palo de agua también es una de las plantas de interior que mejor se adapta a los principiantes. Se trata de una planta de aspecto tropical con un tronco leñoso y un penacho de hojas verdes intensas que aporta mucha altura y presencia a cualquier rincón. Toleta los ambientes con sombra y no requiere estar encima de sus cuidados todo el tiempo.

El tronco de Brasil es una opción rústica de aspecto tropical ideal para sumar altura en los rincones de la casa. Foto: Archivo

La tercera planta recomenda es el gomero o ficus elastica. Esta planta de aspecto imponente se adapta tanto al exterior como al interior de los hogares. Sus hojas verdes oscuras brillantes visten cualquier espacio. Se trata de una planta resistente que tolera bien calefacción y ambientes cerrados.

En pocos segundos podrás reproducir el gomero del jardín Foto: Shutterstock El gomero viste cualquier living con sus hojas grandes y gruesas, y solo necesita buena luz indirecta para crecer fuerte. Foto: Shutterstock

Otras plantas para el interior de casa

Más allá de esta selección, clásicos como el potus o la zamioculca también son perfectos para vestir los ambientes. Sumar verde siempre es un recurso excelente para la decoración, capaz de cambiar por completo la energía y el estilo de tu casa.